狩野舞子と迫田さおりの女子バレーコンビがゴルフコンペに参加 同組となった後藤あいの280yショットに驚嘆「終始見惚れてしまいました」
日本代表としても活躍した元バレーボール選手の狩野舞子が自身のインスタグラムを更新。人気のゴルフウェアブランド「1PIU1UGUALE3(ウノ ピゥ ウノ ウグァーレ トレ)」のゴルフコンペに参加したことを投稿した。
【写真】何故かピッチグフォームも披露、投げ終わった後にあごが出ている狩野舞子（全13枚）
同組となったのは、2012年のロンドン五輪ではチームメートとして銅メダルを獲得、最近はゴルフ仲間の迫田さおり、アマチュアながら昨年のステップ・アップ・ツアー「SkyレディスABC杯」で優勝経験を持つ女子高生プレーヤーの後藤あい、そして1PIU1UGUALE3の遠藤氏だった。投稿では、コンペの会場となったイーグルポイントゴルフクラブのフォトスポットで撮った迫田、後藤との3ショットや、同組メンバーのティショットの動画などを公開。特に後藤に対しては「あいちゃんのスイングは力強くて格好良くてとにかく飛ぶ！！ 弾道がものすごい！！！！！ 270〜80yardを余裕で超えていく飛距離に、こんな攻め方があるんだ！と終始見惚れてしまいました」と驚きと称賛の言葉しか出てこなかった。一方、進境著しい迫田はレギュラーティからベストスコアを記録。「おめでと」と祝福するのと同時に「もうレディースティー禁止でお願いします」と呼びかけていた。そして狩野本人もますますパワフルになったナイスショットを披露。「こうやって打ちましょう！」と、ちょっぴり自慢げにつぶやいていた。ちなみにこの日の狩野はバーガンディ（紫がかった赤）のセットアップを着用。その姿に「ん？早稲田実業？成徳？ 私が着るとどこかのチーム感が出ちゃう笑」と高校女子バレー部のユニフォームを思い浮かべていたようだった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ツアー復帰を目指す脇元華、トレーニングはさらにハードに 「最強で戻って来るネ」とファンも熱い声援！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
2つ目の「ホステスV」を目指す渡邉彩香 大量のティペグで描いた『Bマーク』に見える“ブリヂストン愛”
身長154cmの小さな飛ばし屋が企業コンペで気持ちいいマン振りを披露 ドラコンホールを大いに盛り上げる
【写真】何故かピッチグフォームも披露、投げ終わった後にあごが出ている狩野舞子（全13枚）
同組となったのは、2012年のロンドン五輪ではチームメートとして銅メダルを獲得、最近はゴルフ仲間の迫田さおり、アマチュアながら昨年のステップ・アップ・ツアー「SkyレディスABC杯」で優勝経験を持つ女子高生プレーヤーの後藤あい、そして1PIU1UGUALE3の遠藤氏だった。投稿では、コンペの会場となったイーグルポイントゴルフクラブのフォトスポットで撮った迫田、後藤との3ショットや、同組メンバーのティショットの動画などを公開。特に後藤に対しては「あいちゃんのスイングは力強くて格好良くてとにかく飛ぶ！！ 弾道がものすごい！！！！！ 270〜80yardを余裕で超えていく飛距離に、こんな攻め方があるんだ！と終始見惚れてしまいました」と驚きと称賛の言葉しか出てこなかった。一方、進境著しい迫田はレギュラーティからベストスコアを記録。「おめでと」と祝福するのと同時に「もうレディースティー禁止でお願いします」と呼びかけていた。そして狩野本人もますますパワフルになったナイスショットを披露。「こうやって打ちましょう！」と、ちょっぴり自慢げにつぶやいていた。ちなみにこの日の狩野はバーガンディ（紫がかった赤）のセットアップを着用。その姿に「ん？早稲田実業？成徳？ 私が着るとどこかのチーム感が出ちゃう笑」と高校女子バレー部のユニフォームを思い浮かべていたようだった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ツアー復帰を目指す脇元華、トレーニングはさらにハードに 「最強で戻って来るネ」とファンも熱い声援！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
2つ目の「ホステスV」を目指す渡邉彩香 大量のティペグで描いた『Bマーク』に見える“ブリヂストン愛”
身長154cmの小さな飛ばし屋が企業コンペで気持ちいいマン振りを披露 ドラコンホールを大いに盛り上げる