【ファミリーマート】担当者が選ぶPBブランド“オススメ”冷凍食品11選 「おいしさ」と「家計への優しさ」を両立させた商品を厳選
大手コンビニチェーン「ファミリーマート」は21日、同店のプライベートブランド『ファミマル』の冷凍食品から、手頃な価格で本格的な味わいを楽しめる「家計を支えるベストイレブン」を発表。『ファミマル』ブランド担当者が、“家計を支えるスタメン”として 「おいしさ」と「家計への優しさ」を両立させた11商品を厳選した。
【11商品の写真一覧】NO.1は『元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修 スタ満まぜそば』
近年、冷凍食品は味や品質、ラインアップの進化により、“日常的に選ばれる食事”として存在感を高めている。
冷凍食品に関する調査では、物価上昇の中においても購入量が増えた食品の1位が冷凍食品（2位：うどん・パスタ、3位：豆腐・納豆）となり、冷凍食品に対するイメージとして「合理的・賢い選択」が最も高く、コストパフォーマンスの高さが支持を集めている（※日本冷凍食品協会調べ「令和8年“冷凍食品の利用状況”実態調査より）。同店でも、冷凍食品の売上は10年で2.8倍に増加しているという。
9月に創立45周年を迎える同店は、現在「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動中。今回その取り組みの一環として、大型連休中のレジャーなどの出費に加え、物価高騰も続くなど、家計管理への意識が一段と高まる時期に合わせて、『ファミマル』ブランドのオススメ冷凍食品11選を発表するに至った。
『ファミマル』ブランド担当が選んだ、“家計を支えるベストイレブン”は以下の通り。
■NO.1 胃袋をねじ伏せる「重戦車ストライカー」
『元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修 スタ満まぜそば』（税込321円）
「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼」監修のまぜそば。食べごたえ抜群の極太麺、にんにくのガツンと感、アブラ・玉ねぎの甘さが特徴。何度でも食べたくなるやみつきな味わいに仕上がっている。
＜サッカー好きのブランド担当者コメント＞
極太麺の強靭な「フィジカル（食べごたえ）」と、にんにくのガツンとした「シュート力」が武器。アブラと玉ねぎの甘みが織りなす絶妙な連携で、食卓の主導権を握ります。
■NO.2 香りと痺れで翻弄する「絶対的エース」
『もちっと麺と濃厚だれの汁なし担々麺』（税込321円）
肉の旨みとごまの濃厚さが特徴の担々ダレが、もちっと食感の麺によく絡む汁なし担々麺。別添で豊かな香りの青花椒としびれが際立つ赤花椒を加えた唐辛子パック付き。
＜サッカー好きのブランド担当者コメント＞
濃厚な担々ダレをもちっと麺に絡ませゴールを奪う「ストライカー」。肉の旨みとごまの濃厚な連携、そして別添の二種の花椒による鋭いしびれで食卓を支配する「決定的な仕事」が魅力です。
■NO.3 旨みの連鎖でゴールを奪う「強襲のアタッカー」
『麺屋こころ監修台湾まぜそば』（税込321円）
台湾まぜそばの名店「麺屋こころ」監修商品。もちもちとした太麺に、さば・いわしなどの魚粉の旨みを感じる辛旨醤油ダレが特徴の台湾まぜそば。ガーリックパウダーでお好みの味を。
＜サッカー好きのブランド担当者コメント＞
濃厚なタレを逃さないもちもち太麺の「圧倒的なキープ力」と、魚粉の旨みが詰まった辛旨醤油ダレの「波状攻撃」が武器。追い打ちのガーリックパウダーで、胃袋への「ハットトリック」は確実です。
■NO.4 五感を揺さぶる「変幻自在のテクニシャン」
『香酢が効いた旨辛たれビャンビャン麺』（税込321円 ※一部地域では価格が異なる）
幅広のもちもち麺に、ウーシャンフェンと唐辛子の辛みと、香酢の酸味と甘みがきいたタレが絡むビャンビャン麺。別添の花椒香油パックをかけて食べることで、さらにしびれる味わいが楽しめる。
＜サッカー好きのブランド担当者コメント＞
独特な幅広麺とウーシャンフェンの香りと酸味の効いたタレで、予測不能な攻撃を仕掛けます。別添の花椒香油をかければ、しびれるスピードでサイドを切り裂く「唯一無二のアタッカー」です。
■NO.5 食卓の隙間を埋める「ユーティリティプレイヤー」
『もっちり生地のチーズいももち』（税込332円）
チーズフィリングを包み込んだもっちり食感のいももち。おやつ、お酒のおつまみにもピッタリな一品。
＜サッカー好きのブランド担当者コメント＞
おやつからおつまみまで、あらゆる場面に対応する「柔軟性」が魅力。もっちりとした「粘り強い守備」でバランスを支えつつ、中から溢れるチーズの「切り札」も併せ持つ、チームに不可欠な存在です。
■NO.6 食欲のスイッチを入れる「ゲームメイカー」
『5種具材の旨辛ビビンバ』（税込473円）
ほうれん草・もやし・人参のナムルと、大根酢漬、肉味噌の5種具材を乗せたビビンバ。もち麦入りご飯を使用。
＜サッカー好きのブランド担当者コメント＞
5種類の具材を束ねる統率力で、食卓を鮮やかに組み立てます。コチュジャンの鋭い辛みで一気に攻撃のスイッチを入れ、食欲を加速させる「必勝の縦パス」を供給します。
■NO.7 食卓のバランスを整える「守備的アンカー」
『1/3日分の野菜が摂れるチン！する温野菜』（税込235円）
1/3日分の野菜が摂れる5種類の温野菜（ブロッコリー、かぼちゃ、じゃがいも、れんこん、人参）。レンジでチンするだけで、簡単に温野菜が楽しめる。
＜サッカー好きのブランド担当者コメント＞
1/3日分の野菜（5種類）が摂れる、栄養面の「絶対的な安定感」が武器。メインディッシュの背後で食卓のコンディションを影から支える、「献身的なバランサー」です。
■NO.8 食の熱気を高める「武闘派センターバック」
『岩塩で引き立つ脂の旨みホルモン&シマチョウ』（税込429円）
岩塩で引き立つ牛ホルモンとシマチョウの脂の旨みが特徴の商品。
＜サッカー好きのブランド担当者コメント＞
炙り焼きの香ばしさをまとった「武闘派」。岩塩で引き立つ脂の旨みと「力強いコンタクト（噛み応え）」で食のペースを掌握し、ビールという「サポーター」との連携で食卓の熱気を一気に高めます。
■NO.9 食卓に安らぎを与える「不変のベテラン」
『直火で香ばしく炒めたナポリタン』（税込298円）
歯ごたえのあるパスタをナポリタンソースと炒め、ソーセージ・ピーマン・玉ねぎをトッピングしたナポリタンスパゲティ。
＜サッカー好きのブランド担当者コメント＞
どっしりと構える、「経験豊富なベテラン」。流行に左右されない昔ながらのスタイルと直火で炒めた香味野菜の深い旨みで、食卓に安心感を与える「精神的支柱」です。
■NO.10 口内をリセットする「冷静な守備職人」
『レンジで手軽に塩味枝豆』（税込128円）
契約農場で栽培された、風味豊かな枝豆を使用。程よい塩味でお酒のお供にも最適。
＜サッカー好きのブランド担当者コメント＞
程よい塩加減という「的確なポジショニング」で食卓のテンポを整えます。強烈なアタッカー陣が攻め立てる中で食卓に落ち着きを与え、最後まで飽きさせないバランスを保ち続けます。
■NO.11 空腹を完封する「世界基準の守護神」
【「LA FIGLIA DEL PRESIDENTE」今井シェフ監修】薪窯で焼き上げたピッツァマルゲリータ（税込591円 ※地域によっては価格が異なる場合あり）
ナポリのピッツァ選手権優勝者（※トロフォエプルチネッラ、クラシックマルゲリータ部門2019年第5回大会 優勝）の「LA FIGLIA DEL PRESIDENTE」今井憲シェフ監修の商品。特製生地を一枚一枚手で伸ばし、高温の薪窯で焼き上げた。
＜サッカー好きのブランド担当者コメント＞
一枚一枚手で伸ばされた生地の弾力で、空腹を完全に封鎖します。薪窯の熱を帯びた熱い闘志で最後方に君臨する、「イタリア伝統の堅守」の象徴です。
【11商品の写真一覧】NO.1は『元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修 スタ満まぜそば』
近年、冷凍食品は味や品質、ラインアップの進化により、“日常的に選ばれる食事”として存在感を高めている。
9月に創立45周年を迎える同店は、現在「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動中。今回その取り組みの一環として、大型連休中のレジャーなどの出費に加え、物価高騰も続くなど、家計管理への意識が一段と高まる時期に合わせて、『ファミマル』ブランドのオススメ冷凍食品11選を発表するに至った。
『ファミマル』ブランド担当が選んだ、“家計を支えるベストイレブン”は以下の通り。
■NO.1 胃袋をねじ伏せる「重戦車ストライカー」
『元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修 スタ満まぜそば』（税込321円）
「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼」監修のまぜそば。食べごたえ抜群の極太麺、にんにくのガツンと感、アブラ・玉ねぎの甘さが特徴。何度でも食べたくなるやみつきな味わいに仕上がっている。
＜サッカー好きのブランド担当者コメント＞
極太麺の強靭な「フィジカル（食べごたえ）」と、にんにくのガツンとした「シュート力」が武器。アブラと玉ねぎの甘みが織りなす絶妙な連携で、食卓の主導権を握ります。
■NO.2 香りと痺れで翻弄する「絶対的エース」
『もちっと麺と濃厚だれの汁なし担々麺』（税込321円）
肉の旨みとごまの濃厚さが特徴の担々ダレが、もちっと食感の麺によく絡む汁なし担々麺。別添で豊かな香りの青花椒としびれが際立つ赤花椒を加えた唐辛子パック付き。
＜サッカー好きのブランド担当者コメント＞
濃厚な担々ダレをもちっと麺に絡ませゴールを奪う「ストライカー」。肉の旨みとごまの濃厚な連携、そして別添の二種の花椒による鋭いしびれで食卓を支配する「決定的な仕事」が魅力です。
■NO.3 旨みの連鎖でゴールを奪う「強襲のアタッカー」
『麺屋こころ監修台湾まぜそば』（税込321円）
台湾まぜそばの名店「麺屋こころ」監修商品。もちもちとした太麺に、さば・いわしなどの魚粉の旨みを感じる辛旨醤油ダレが特徴の台湾まぜそば。ガーリックパウダーでお好みの味を。
＜サッカー好きのブランド担当者コメント＞
濃厚なタレを逃さないもちもち太麺の「圧倒的なキープ力」と、魚粉の旨みが詰まった辛旨醤油ダレの「波状攻撃」が武器。追い打ちのガーリックパウダーで、胃袋への「ハットトリック」は確実です。
■NO.4 五感を揺さぶる「変幻自在のテクニシャン」
『香酢が効いた旨辛たれビャンビャン麺』（税込321円 ※一部地域では価格が異なる）
幅広のもちもち麺に、ウーシャンフェンと唐辛子の辛みと、香酢の酸味と甘みがきいたタレが絡むビャンビャン麺。別添の花椒香油パックをかけて食べることで、さらにしびれる味わいが楽しめる。
＜サッカー好きのブランド担当者コメント＞
独特な幅広麺とウーシャンフェンの香りと酸味の効いたタレで、予測不能な攻撃を仕掛けます。別添の花椒香油をかければ、しびれるスピードでサイドを切り裂く「唯一無二のアタッカー」です。
■NO.5 食卓の隙間を埋める「ユーティリティプレイヤー」
『もっちり生地のチーズいももち』（税込332円）
チーズフィリングを包み込んだもっちり食感のいももち。おやつ、お酒のおつまみにもピッタリな一品。
＜サッカー好きのブランド担当者コメント＞
おやつからおつまみまで、あらゆる場面に対応する「柔軟性」が魅力。もっちりとした「粘り強い守備」でバランスを支えつつ、中から溢れるチーズの「切り札」も併せ持つ、チームに不可欠な存在です。
■NO.6 食欲のスイッチを入れる「ゲームメイカー」
『5種具材の旨辛ビビンバ』（税込473円）
ほうれん草・もやし・人参のナムルと、大根酢漬、肉味噌の5種具材を乗せたビビンバ。もち麦入りご飯を使用。
＜サッカー好きのブランド担当者コメント＞
5種類の具材を束ねる統率力で、食卓を鮮やかに組み立てます。コチュジャンの鋭い辛みで一気に攻撃のスイッチを入れ、食欲を加速させる「必勝の縦パス」を供給します。
■NO.7 食卓のバランスを整える「守備的アンカー」
『1/3日分の野菜が摂れるチン！する温野菜』（税込235円）
1/3日分の野菜が摂れる5種類の温野菜（ブロッコリー、かぼちゃ、じゃがいも、れんこん、人参）。レンジでチンするだけで、簡単に温野菜が楽しめる。
＜サッカー好きのブランド担当者コメント＞
1/3日分の野菜（5種類）が摂れる、栄養面の「絶対的な安定感」が武器。メインディッシュの背後で食卓のコンディションを影から支える、「献身的なバランサー」です。
■NO.8 食の熱気を高める「武闘派センターバック」
『岩塩で引き立つ脂の旨みホルモン&シマチョウ』（税込429円）
岩塩で引き立つ牛ホルモンとシマチョウの脂の旨みが特徴の商品。
＜サッカー好きのブランド担当者コメント＞
炙り焼きの香ばしさをまとった「武闘派」。岩塩で引き立つ脂の旨みと「力強いコンタクト（噛み応え）」で食のペースを掌握し、ビールという「サポーター」との連携で食卓の熱気を一気に高めます。
■NO.9 食卓に安らぎを与える「不変のベテラン」
『直火で香ばしく炒めたナポリタン』（税込298円）
歯ごたえのあるパスタをナポリタンソースと炒め、ソーセージ・ピーマン・玉ねぎをトッピングしたナポリタンスパゲティ。
＜サッカー好きのブランド担当者コメント＞
どっしりと構える、「経験豊富なベテラン」。流行に左右されない昔ながらのスタイルと直火で炒めた香味野菜の深い旨みで、食卓に安心感を与える「精神的支柱」です。
■NO.10 口内をリセットする「冷静な守備職人」
『レンジで手軽に塩味枝豆』（税込128円）
契約農場で栽培された、風味豊かな枝豆を使用。程よい塩味でお酒のお供にも最適。
＜サッカー好きのブランド担当者コメント＞
程よい塩加減という「的確なポジショニング」で食卓のテンポを整えます。強烈なアタッカー陣が攻め立てる中で食卓に落ち着きを与え、最後まで飽きさせないバランスを保ち続けます。
■NO.11 空腹を完封する「世界基準の守護神」
【「LA FIGLIA DEL PRESIDENTE」今井シェフ監修】薪窯で焼き上げたピッツァマルゲリータ（税込591円 ※地域によっては価格が異なる場合あり）
ナポリのピッツァ選手権優勝者（※トロフォエプルチネッラ、クラシックマルゲリータ部門2019年第5回大会 優勝）の「LA FIGLIA DEL PRESIDENTE」今井憲シェフ監修の商品。特製生地を一枚一枚手で伸ばし、高温の薪窯で焼き上げた。
＜サッカー好きのブランド担当者コメント＞
一枚一枚手で伸ばされた生地の弾力で、空腹を完全に封鎖します。薪窯の熱を帯びた熱い闘志で最後方に君臨する、「イタリア伝統の堅守」の象徴です。