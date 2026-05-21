【5・21から】和食さと、北海道食材の特別御膳が登場 スープカレーセットなども＜メニュー例・価格＞
和食さとは、きょう21日から期間限定「初夏の北海道フェア」をスタートした。北海道産食材をバラエティー豊かな料理で堪能できる御膳や海鮮丼、スープカレーなどが登場する。
【写真複数】和食さと、初夏のメニュー『四季めぐり膳（豆ごはん）』『炭火焼鰹のたたき御膳』など
■和食さと「初夏の北海道フェア」
対象店舗：和食さと全店（201店舗）
販売期間：2026年5月21日（木）〜7月15日（水）予定
■北海づくし御膳 2499円（税込2748円）
「ミニ帆立いくら丼」や北海道産のするめいかや帆立貝柱、甘えびを楽しめる「北海お造り盛り合わせ」といった海鮮一品のほか、「北海道産豚肩ロースの甘辛焼」「アスパラガスの冷製スープ」など、多種多様な北海道グルメを一度に楽しめる特別御膳。
■選べる北海ミニ丼セット 1999円（税込2198円）
「選べるミニ丼」2種に、海老天ぷら盛り合わせ・ミニ麺・茶碗蒸し・漬物がセットになったお得なメニュー。北海道産の海鮮や豚肩ロースを使用したミニ丼3種類「ミニ帆立いくら丼」「ミニ北海海鮮ちらし」「ミニ豚丼」の中から、好きな2種を選べる。
■北海海鮮丼セット 2499円（税込2748円）
北海道産の帆立貝柱・甘海老・するめいかをたっぷりと盛り込み、新鮮な海鮮の旨味を心ゆくまで堪能できる海鮮丼。さらに選べるミニ麺・茶碗蒸し・漬物がセットで、満足感のあるボリュームも魅力。
■スープカレーセット 1699円（税込1868円）
北海道産とうもろこしやきたあかりのほか、たっぷりのお野菜に、スパイシーなフライドチキン「さとチキ」も楽しめる和食さとオリジナルのスープカレー。さらに、ほくほくとした食感がたまらない「きたあかりと道産牛のコロッケ」も一緒に。
■北海道産豚肩ロースの豚丼セット 1599円（税込1758円）
北海道の老舗たれ屋「ソラチ」の「十勝豚丼のたれ」を使用し、甘辛く焼き上げた豚丼。
■帆立塩ラーメンとミニ北海海鮮ちらし 1699円（税込1868円）
香ばしく炙りあげた北海道産の帆立貝柱やとろろ昆布などの具材をトッピングした、やさしい味の特製塩ラーメンと、北海道産の帆立貝柱・甘海老・するめいかを盛り込んだ海鮮ちらしがセットに。
・北海海鮮丼、北海道産豚肩ロースの豚丼、帆立塩ラーメンは単品もあり。
※一部北海道以外の産地の食材を使用
※一部店舗では改装などにより休業の場合あり
※食材の状況により商品内容、食器等が異なる場合あり
※販売状況により売り切れの場合あり
※キャンペーンは予告なく変更・休止する場合あり
※いくらはオホーツク海・ベーリング海を中心に水揚げしたものを国内で加工
【写真複数】和食さと、初夏のメニュー『四季めぐり膳（豆ごはん）』『炭火焼鰹のたたき御膳』など
■和食さと「初夏の北海道フェア」
対象店舗：和食さと全店（201店舗）
販売期間：2026年5月21日（木）〜7月15日（水）予定
■北海づくし御膳 2499円（税込2748円）
「ミニ帆立いくら丼」や北海道産のするめいかや帆立貝柱、甘えびを楽しめる「北海お造り盛り合わせ」といった海鮮一品のほか、「北海道産豚肩ロースの甘辛焼」「アスパラガスの冷製スープ」など、多種多様な北海道グルメを一度に楽しめる特別御膳。
「選べるミニ丼」2種に、海老天ぷら盛り合わせ・ミニ麺・茶碗蒸し・漬物がセットになったお得なメニュー。北海道産の海鮮や豚肩ロースを使用したミニ丼3種類「ミニ帆立いくら丼」「ミニ北海海鮮ちらし」「ミニ豚丼」の中から、好きな2種を選べる。
■北海海鮮丼セット 2499円（税込2748円）
北海道産の帆立貝柱・甘海老・するめいかをたっぷりと盛り込み、新鮮な海鮮の旨味を心ゆくまで堪能できる海鮮丼。さらに選べるミニ麺・茶碗蒸し・漬物がセットで、満足感のあるボリュームも魅力。
■スープカレーセット 1699円（税込1868円）
北海道産とうもろこしやきたあかりのほか、たっぷりのお野菜に、スパイシーなフライドチキン「さとチキ」も楽しめる和食さとオリジナルのスープカレー。さらに、ほくほくとした食感がたまらない「きたあかりと道産牛のコロッケ」も一緒に。
■北海道産豚肩ロースの豚丼セット 1599円（税込1758円）
北海道の老舗たれ屋「ソラチ」の「十勝豚丼のたれ」を使用し、甘辛く焼き上げた豚丼。
■帆立塩ラーメンとミニ北海海鮮ちらし 1699円（税込1868円）
香ばしく炙りあげた北海道産の帆立貝柱やとろろ昆布などの具材をトッピングした、やさしい味の特製塩ラーメンと、北海道産の帆立貝柱・甘海老・するめいかを盛り込んだ海鮮ちらしがセットに。
・北海海鮮丼、北海道産豚肩ロースの豚丼、帆立塩ラーメンは単品もあり。
※一部北海道以外の産地の食材を使用
※一部店舗では改装などにより休業の場合あり
※食材の状況により商品内容、食器等が異なる場合あり
※販売状況により売り切れの場合あり
※キャンペーンは予告なく変更・休止する場合あり
※いくらはオホーツク海・ベーリング海を中心に水揚げしたものを国内で加工