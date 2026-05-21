◇卓球 第20回アジア競技大会(9月20日~9月28日)

アジア競技大会卓球の各選手エントリー種目が発表されました。

男女5人ずつが選出され団体、シングルス、ダブルスの計7種目に振り分けられました。

最新のランキングで長年定着していた中国のトップ3の牙城を崩し、世界ランク3位となった張本美和選手が団体、女子シングルス、女子ダブルス、混合ダブルスの4種類に出場します。

10日まで行われていた卓球世界選手権の団体戦では決勝で中国と対戦、張本美和選手は過去11戦全敗の中国の王曼碰選手に3-2で勝利をつかみ取るも、あと一歩及ばず銀メダルに終わりました。メンバーに伊藤美誠選手を加え再びリベンジを誓います。

男子は松島輝空選手が張本美和選手との混合ダブルスを含み4種目に出場です。

▽アジア選手権 エントリー種目男子団体：宇田幸矢、松島輝空、張本智和、戸上隼輔、篠塚大登女子団体：面手凛、張本美和、伊藤美誠、早田ひな、長粼美柚男子シングルス：張本智和、松島輝空女子シングルス：張本美和、早田ひな男子ダブルス：張本智和＆篠塚大登ペア、戸上隼輔＆松島輝空ペア女子ダブルス：張本美和＆早田ひなペア、長粼美柚＆面手凛ペア混合ダブルス：張本美和＆松島輝空ペア、伊藤美誠＆篠塚大登ペア