おしゃれ着用洗剤＋手洗いならおうち洗いOKなものも！


【画像で見る】ゴミ袋を活用!?スーツの洗いしわを防ぐコツ

スーツや制服など、家で洗えるアイテムが増えてきたとはいえ、「失敗したらどうしよう」と踏み出せない人も多いもの。そこで今回は、おうちクリーニングできる衣類の見極め方と、しわなくキレイに仕上げるためのコツをわかりやすく紹介します。

ハナさん


教えてくれたのは▷ハナさん

おうちクリーニング研究家。20年以上、自宅クリーニングを試行錯誤。「誰でも家庭で洗える」をコンセプトに洗濯情報をHP「ハナの洗濯ラボノート」で公開。Yahoo!ニュース エキスパートとしても発信。

■制服・スーツ

おしゃれ着用洗剤＋手洗いならおうち洗いOKなものも！

最近はおうちで洗えるスーツが増えています。制服もおしゃれ着用洗剤で手洗い、または洗濯機のウールコースで洗えるものも。ただしプリーツスカートは加工が取れやすいので、プロに任せて。

【失敗あるある】

縮んでしまったり、肩の形が崩れたり。脱水し過ぎてシワシワになり、アイロンで伸ばそうとしてテカってしまうことも。

■成功のポイント

1．手洗いは洗濯液にむらなくつける

手洗いは洗濯液にむらなくつける


洗剤は、おしゃれ着用がおすすめ。洗面ボウルなどに洗濯液を作り、服全体をつけることで、しみや色むらを防止。20分ほどつけ置きしたら、1分脱水→すすぎ→1分脱水を。

2．厚みのあるハンガーに掛け中に膨らませたゴミ袋を

厚みのあるハンガーに掛け中に膨らませたゴミ袋を


ジャケットは肩に厚みのあるハンガーに掛けます（ハンガーにタオルを巻いて太くしてもOK）。服の中に膨らませたゴミ袋を入れると、乾いたときしわになりにくい！

3．パンツはおもりをつけて干す

パンツはおもりをつけて干す


単1の乾電池などを袋に入れておもりに！

パンツはセンタープレスを整えてハンガーに掛けます。さらに裾をクリップハンガーで挟み、おもりをつり下げると、しわが伸びて形よく仕上がります。アイロンいらずで、テカリの心配もなし！

4．プリーツスカートは防水スプレーでクリーニング回数を節約

プリーツスカートは、水洗いするとプリーツ加工が取れてしまいます。このスカートだけはクリーニングに出すのがおすすめ。防水スプレーで汚れをガードすれば、クリーニング回数の節約に。

アメダス60 60ml ￥880／コロンブス


ハナさんおすすめ

水と油をはじき、汚れをつきにくくする防水スプレー。鞄や靴など、オールマイティーに使える。衣服には、着たままスプレーしないこと。アメダス60 60mL￥880／コロンブス

■おしゃれブラウス・ワンピース

テロンとした素材でもおうち洗いOK なものも。ベロアは洗濯ばさみに注意


テロンとした素材でもおうち洗いOK なものも。ベロアは洗濯ばさみに注意

テロンとしたポリエステルやナイロン、光沢のあるベロアなどは、おうちで洗えるものも。特にポリエステルは意外と洗濯に強く、おしゃれ着用でなく中性洗剤でも洗えます。ベロアは洗濯ばさみのあとがつきやすいので、使わずに干しましょう。

【失敗あるある】

通常コースで洗ってシワシワになったり毛玉ができたり。ほかの洗濯物と一緒に洗うと汚れが移って、洗う前よりも汚れてしまうことも。

■成功のポイント

1．おうちクリーニングNGなものを見極める

似たように見える素材でも、洗濯に強いものと弱いものが。洗濯表示を確認して、洗い方や洗剤を選んで。特にレーヨンはとても縮みやすいので、クリーニング店へ。

アクロンやさしさプレミアム 420ml ￥330（編集部調べ）／ライオン


編集部おすすめ

柔軟成分入りおしゃれ着用洗剤。洗浄成分が衣類に残りにくく、すすぎ0回推奨。ダメージを抑えられる。泡切れがよく、手洗いがラクなのもうれしい。アクロンやさしさプレミアム 420mL ￥330（編集部調べ）／ライオン 0120-556-973

2．洗濯機洗いは目の細かいネットに入れる

洗濯機洗いは目の細かいネットに入れる


ポリエステルなどおしゃれ着に使われる素材は、ほかの衣類の汚れを吸いやすい特性があります。汚れの吸着や毛玉を防ぐため、目の細かいネットに入れて単独で洗うのがおすすめ。

■白物を真っ白に洗うコツ

白物は、洗い方しだいで仕上がりに差が。洗剤や漂白剤、水温の使い分けで真っ白に仕上げるコツを紹介します。

白物だけを蛍光剤入り洗剤で洗う

蛍光剤入りの洗剤が最適。表面に白をのせて白く見せる効果があるため、色物に使うと色あせたように見えることも。白物の場合は、汚れがきれいに落ちて真っ白に仕上がります。

アタック 850ｇ ￥495（編集部調べ）／花王


ハナさんおすすめ

高い洗浄力で、臭いや、繊維の奥の頑固な汚れも引き出して落とす。まん中が空洞のマイクロ粒子で水に溶けやすく、詰め込み洗いでも粉が残りにくい！　アタック 850g ￥495（編集部調べ）／花王 0120-165-693

酸素系漂白剤につける

できてしまった黄ばみには漂白剤。塩素系は漂白力が高いですが使えない素材も。幅広く使えるのは酸素系粉末漂白剤。「汗ばむ季節は白物洗濯の際、洗剤に加えて洗うと黄ばみ予防になります」

オキシクリーン500g ￥748／グラフィコ


ハナさんおすすめ

えりの黄ばみや血液汚れなどの漂白のほか、食器の茶渋やお風呂場など家中の汚れに使えて除菌もできる！　オキシクリーン500g ￥748／グラフィコ

お風呂の残り湯を冷める前に使う

洗浄力を高める成分「酵素」が最も働く水温は40〜60℃。お風呂の残り湯を使うと汚れ落ちがよくなります。残り湯で洗うときは、すすぎはきれいな水で2回に。

※記事内の「ウールコース」はデリケートな衣類を洗うためのコースを指し、洗濯機によって名称は異なります。

＊　＊　＊

クリーニング店に頼るだけでなく、自宅でケアできる選択肢を持っておくと、大きな節約に。しわ防止のコツは、普段のお洗濯にも使えます！

撮影／ハナ　イラスト／島内美和子　編集協力／及川愛子

文＝徳永陽子