失敗しない！スーツや制服などのおしゃれ着を自宅で洗うための見極めポイントとしわ防止テク
【画像で見る】ゴミ袋を活用!?スーツの洗いしわを防ぐコツ
スーツや制服など、家で洗えるアイテムが増えてきたとはいえ、「失敗したらどうしよう」と踏み出せない人も多いもの。そこで今回は、おうちクリーニングできる衣類の見極め方と、しわなくキレイに仕上げるためのコツをわかりやすく紹介します。
教えてくれたのは▷ハナさん
おうちクリーニング研究家。20年以上、自宅クリーニングを試行錯誤。「誰でも家庭で洗える」をコンセプトに洗濯情報をHP「ハナの洗濯ラボノート」で公開。Yahoo!ニュース エキスパートとしても発信。
おしゃれ着用洗剤＋手洗いならおうち洗いOKなものも！
最近はおうちで洗えるスーツが増えています。制服もおしゃれ着用洗剤で手洗い、または洗濯機のウールコースで洗えるものも。ただしプリーツスカートは加工が取れやすいので、プロに任せて。
【失敗あるある】
縮んでしまったり、肩の形が崩れたり。脱水し過ぎてシワシワになり、アイロンで伸ばそうとしてテカってしまうことも。
■成功のポイント
1．手洗いは洗濯液にむらなくつける
洗剤は、おしゃれ着用がおすすめ。洗面ボウルなどに洗濯液を作り、服全体をつけることで、しみや色むらを防止。20分ほどつけ置きしたら、1分脱水→すすぎ→1分脱水を。
2．厚みのあるハンガーに掛け中に膨らませたゴミ袋を
ジャケットは肩に厚みのあるハンガーに掛けます（ハンガーにタオルを巻いて太くしてもOK）。服の中に膨らませたゴミ袋を入れると、乾いたときしわになりにくい！
3．パンツはおもりをつけて干す
単1の乾電池などを袋に入れておもりに！
パンツはセンタープレスを整えてハンガーに掛けます。さらに裾をクリップハンガーで挟み、おもりをつり下げると、しわが伸びて形よく仕上がります。アイロンいらずで、テカリの心配もなし！
4．プリーツスカートは防水スプレーでクリーニング回数を節約
プリーツスカートは、水洗いするとプリーツ加工が取れてしまいます。このスカートだけはクリーニングに出すのがおすすめ。防水スプレーで汚れをガードすれば、クリーニング回数の節約に。
ハナさんおすすめ
水と油をはじき、汚れをつきにくくする防水スプレー。鞄や靴など、オールマイティーに使える。衣服には、着たままスプレーしないこと。アメダス60 60mL￥880／コロンブス
■おしゃれブラウス・ワンピース
テロンとした素材でもおうち洗いOK なものも。ベロアは洗濯ばさみに注意
テロンとしたポリエステルやナイロン、光沢のあるベロアなどは、おうちで洗えるものも。特にポリエステルは意外と洗濯に強く、おしゃれ着用でなく中性洗剤でも洗えます。ベロアは洗濯ばさみのあとがつきやすいので、使わずに干しましょう。
【失敗あるある】
通常コースで洗ってシワシワになったり毛玉ができたり。ほかの洗濯物と一緒に洗うと汚れが移って、洗う前よりも汚れてしまうことも。
■成功のポイント
1．おうちクリーニングNGなものを見極める
似たように見える素材でも、洗濯に強いものと弱いものが。洗濯表示を確認して、洗い方や洗剤を選んで。特にレーヨンはとても縮みやすいので、クリーニング店へ。
編集部おすすめ
柔軟成分入りおしゃれ着用洗剤。洗浄成分が衣類に残りにくく、すすぎ0回推奨。ダメージを抑えられる。泡切れがよく、手洗いがラクなのもうれしい。アクロンやさしさプレミアム 420mL ￥330（編集部調べ）／ライオン 0120-556-973
2．洗濯機洗いは目の細かいネットに入れる
ポリエステルなどおしゃれ着に使われる素材は、ほかの衣類の汚れを吸いやすい特性があります。汚れの吸着や毛玉を防ぐため、目の細かいネットに入れて単独で洗うのがおすすめ。
■白物を真っ白に洗うコツ
白物は、洗い方しだいで仕上がりに差が。洗剤や漂白剤、水温の使い分けで真っ白に仕上げるコツを紹介します。
白物だけを蛍光剤入り洗剤で洗う
蛍光剤入りの洗剤が最適。表面に白をのせて白く見せる効果があるため、色物に使うと色あせたように見えることも。白物の場合は、汚れがきれいに落ちて真っ白に仕上がります。
ハナさんおすすめ
高い洗浄力で、臭いや、繊維の奥の頑固な汚れも引き出して落とす。まん中が空洞のマイクロ粒子で水に溶けやすく、詰め込み洗いでも粉が残りにくい！ アタック 850g ￥495（編集部調べ）／花王 0120-165-693
酸素系漂白剤につける
できてしまった黄ばみには漂白剤。塩素系は漂白力が高いですが使えない素材も。幅広く使えるのは酸素系粉末漂白剤。「汗ばむ季節は白物洗濯の際、洗剤に加えて洗うと黄ばみ予防になります」
ハナさんおすすめ
えりの黄ばみや血液汚れなどの漂白のほか、食器の茶渋やお風呂場など家中の汚れに使えて除菌もできる！ オキシクリーン500g ￥748／グラフィコ
お風呂の残り湯を冷める前に使う
洗浄力を高める成分「酵素」が最も働く水温は40〜60℃。お風呂の残り湯を使うと汚れ落ちがよくなります。残り湯で洗うときは、すすぎはきれいな水で2回に。
※記事内の「ウールコース」はデリケートな衣類を洗うためのコースを指し、洗濯機によって名称は異なります。
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クリーニング店に頼るだけでなく、自宅でケアできる選択肢を持っておくと、大きな節約に。しわ防止のコツは、普段のお洗濯にも使えます！
撮影／ハナ イラスト／島内美和子 編集協力／及川愛子
文＝徳永陽子