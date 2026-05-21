「また見られるのか！」４年ぶりに帰ってくる…“伝説復活”に日本のファン大興奮「激アツすぎる」「次の名言にも期待」
“あの男”の解説が戻ってくる。
日本テレビは５月21日、本田圭佑の北中米ワールドカップの『日本戦スペシャルアンバサダー』就任を発表した。
本田は前回のカタール・ワールドカップでは、ネット番組で解説を担当。長すぎるアディショナルタイムに「７分!?」と驚きを見せるなど、率直なコメントと独自の視点が大きな話題を呼んだ。現役選手ならではの鋭い分析やファン目線の発言は、多くのサッカーファンから高い支持を集めている。
日本テレビによると39歳のレフティは、日本の決勝トーナメント進出の大きな鍵を握るグループステージ第２戦、メキシコ・モンテレイで行なわれる「日本×チュニジア」（６月21日に日本テレビ系全国ネットで放送）に日本戦スペシャルアンバサダーとして現地出演する。
これにはSNS上でサッカーファンも大盛り上がり。「激アツすぎるだろw」「また解説してくださるなんて嬉しい！」「楽しみすぎる」「伝説の解説がまた見られる！」「次名言に期待」といった声が上がった。
本田は現在もシンガポール１部のFCジュロンでプレーを続けており、日本テレビは「現役選手ならではのリアルな視点と鋭い分析で大会を盛り上げる」と説明。本田自身も「戻ってきました。４年振りの解説になります。もうやらないと決めていたんですが、ワールドカップが近づくにつれて徐々に考えが変わっていく中で、もう一度だけやってみたいという気持ちになり、再びこうしてやらせて頂くことになりました」と復帰理由を明かした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
日本テレビは５月21日、本田圭佑の北中米ワールドカップの『日本戦スペシャルアンバサダー』就任を発表した。
本田は前回のカタール・ワールドカップでは、ネット番組で解説を担当。長すぎるアディショナルタイムに「７分!?」と驚きを見せるなど、率直なコメントと独自の視点が大きな話題を呼んだ。現役選手ならではの鋭い分析やファン目線の発言は、多くのサッカーファンから高い支持を集めている。
これにはSNS上でサッカーファンも大盛り上がり。「激アツすぎるだろw」「また解説してくださるなんて嬉しい！」「楽しみすぎる」「伝説の解説がまた見られる！」「次名言に期待」といった声が上がった。
本田は現在もシンガポール１部のFCジュロンでプレーを続けており、日本テレビは「現役選手ならではのリアルな視点と鋭い分析で大会を盛り上げる」と説明。本田自身も「戻ってきました。４年振りの解説になります。もうやらないと決めていたんですが、ワールドカップが近づくにつれて徐々に考えが変わっていく中で、もう一度だけやってみたいという気持ちになり、再びこうしてやらせて頂くことになりました」と復帰理由を明かした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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