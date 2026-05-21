阿部亮平ビジネスルックの『ノンストップ！』＆『ZIP!』オフショット公開！「若いリーダー感ある」「あべふかの共演うれしい」「『ZIP!』でインタビューされる側の阿部ちゃん新鮮」と反響

【写真】阿部亮平ビジネスルックの『ノンストップ！』＆『ZIP!』オフショット

Snow Manの阿部亮平が「ベンチャーサポートアンバサダー」に就任。その記者発表会を取材したフジテレビ系『ノンストップ！』と日本テレビ系『ZIP!」のInstagramで、阿部のオフショットが公開されている。

■3ピースのスーツにブルーグリーンのネクタイ姿で登場した阿部

阿部が出演した『ノンストップ！』と『ZIP!』は、いずれも5月21日に放送。

『ノンストップ！』Instagramで公開されたオフショットは、紺色の3ピースのスーツに、ブルーグリーンのネクタイをあわせたビジネスルックで登場。おでこを出した爽やかなヘアスタイルで、ニコニコ笑顔でカメラを人差し指でさす『ノンストップ！』ポーズをキメている。

『ノンストップ！』には、深澤辰哉が木曜日にレギュラー出演しており、放送された21日は木曜日。コメント欄には「あべふかの共演うれしい」といったファンの声が続々と到着。ほかにも「ポーズがかわいい」「若いリーダー感ある」「スーツ姿かっこいい」などといった声が届いている。

『ZIP!』Instagramで公開されたオフショットも同じコーディネートで、『ZIP!』ロゴを持ちニッコリ。

『ZIP!』では阿部が金曜パーソナリティを務めていることもあり、コメント欄には「木曜日にも阿部ちゃんが見られてうれしい」「2日連続で阿部ちゃん出演で幸せ」「『ZIP!』でインタビューされる側の阿部ちゃん新鮮」などといったファンの声が続々と到着している。

■『ノンストップ！』オフショット

■『ZIP!』オフショット