21日15時現在の日経平均株価は前日比1960.87円（3.28％）高の6万1765.28円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1120、値下がりは412、変わらずは31と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を804.53円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が263.08円、東エレク <8035>が242.36円、イビデン <4062>が153.20円、キオクシア <285A>が115.92円と続く。



マイナス寄与度は107円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＫＤＤＩ <9433>が19.91円、コナミＧ <9766>が19.78円、ＳＯＭＰＯ <8630>が13.23円、バンナムＨＤ <7832>が10.36円と続いている。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、電気機器、ガラス・土石、金属製品と続く。値下がり上位には鉱業、保険、海運が並んでいる。



※15時0分3秒時点



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