［追悼抄］漫画家・つげ義春（本名・柘植義春）さん…３月３日、誤嚥性肺炎で死去、８８歳

「自分が残らない方が、むしろいいなあと思っていて。作品も、自分も」

２０２３年１月、長年過ごした東京都調布市での企画展の会場にふらっと現れ、本紙の取材に語っていた。

断続的にブームが起き、そのつど新しいファンを獲得したが、本人はほとんど人前に出ず、仙人のような暮らしを続けていた。「孤高の漫画家」という言葉がこれほどまでに合った人物はいなかっただろう。

東京・葛飾に生まれ、小学校卒業後はメッキ工場に勤めた。働きながら漫画を描き、１８歳で貸本向けの単行本で本格的なデビューを果たす。生活費を稼ぐため、忍者物や幕末物などの作品を精力的に発表した。

大きな転機となったのは、青林堂の漫画雑誌「ガロ」に発表の舞台を移したことだった。娯楽的な作風から脱却し、１９６６年２月号に掲載された「沼」は、山に住む少女と狩りに来た若い男性の含みのある物語に、死と性の要素を盛り込んだ。銃声が虚空に響く衝撃的なラストシーンで物語は幕を閉じる。奇妙な家族が引っ越してくる「李さん一家」、ある男女の同居生活を叙情的に描いた「チーコ」など、漫画表現を刷新する作品を次々に発表した。その多くが解釈を読者にゆだね、膨大な数の論考が書かれた。

「生粋のストーリーテラー」

同時期に水木しげるさんのアシスタントとして、水木プロダクションに出入りした。

「いつもわら半紙をポケットに突っ込んで、調布の喫茶店で漫画のネーム（下書き）を描き込んでいた」

水木プロで机を並べた漫画家の池上遼一さん（８１）は懐かしむ。

少年時代に貧乏な学生の古本屋での一部始終を描いた「古本と少女」を読んで衝撃を受けた。「心優しい話で、当時人気を集めていた戯画とは違った。だからこそ、水木プロで偶然出会った時は驚いてね。自分にとっては気楽に話せる兄貴みたいな存在でした」

一緒に食事をしたり、自宅に行って最近読んだ本などについて話をしたりした。「梅崎春生や井伏鱒二など、人間を深く追求した純文学の作家を教えてもらいました」

あとがきに「今回は失敗作でした」などと書いている漫画家には、本気で怒っていた姿が印象的だったという。「とことんまで考え、妥協せず、納得するまで作品を発表しなかった。生粋のストーリーテラーだった」

「地位とか名誉とかに興味のない人」

１９８７年発表の「別離」以降、新作は発表しなかったが、国内では後世の漫画家に多大な影響を与え続け、晩年は海外人気も高まった。２０１９年には仏語版と英訳版で全集の刊行が始まり、翌年には仏南西部の町で開かれる国際的な漫画の祭典「アングレーム国際漫画祭」に招かれた。現地では原画展が開かれ、同漫画祭の特別栄誉賞に輝いた。

「つげさん本人が行くか行かないか、直前までわからなかった。息子さんの説得のたまもので、初の海外でしたし、結果的に現地に行けてよかったと思います」。海外翻訳に携わり、フランス行きにも同行した編集者の浅川満寛さん（６０）は笑顔でそう振り返る。

１７年の日本漫画家協会賞の授賞式当日に姿をくらましたことがあり、１週間後にようやく連絡がついたという。「１週間、（相模原市の）橋本のビジネスホテルでボーッとしていたそうです。『何やってんですか』と詰問したら、『あの辺だとコーヒー代が安い』『いや、僕は昔から逃げる人間ですから』と本人はのほほんとしていました」

アングレーム以降、日本芸術院会員に選出され、叙勲を受けるなど、日本国内の評価が急激に高まった。「地位とか名誉とかに興味のない人だった。漫画界の頂点的立ち位置になり、社会的な立場として逃げ切れない感じになってしまったのは、つげさんにとってかわいそうな面もあったかもしれない」

つげ作品は時に「漫画を芸術にした」などと評されてきた。浅川さんは「起承転結という決まり事から離れた上で、漫画が作品として成立し得るという新機軸を発明した」と指摘する。

「つげ義春というと、『漫画に文学性を取り入れた』とよく言われるけど、やはり漫画じゃないと表現できないものを切り開いてきた人だったのではないか。作品はこれからも消えることはなく、古典として読まれ続けていくと思う」

好きな漫画家「弟のつげ忠男だけです」

「兄の絵が自分の絵の一番の下敷きになっている。登場人物にしても、人物の性格にしても」。つげさんの影響で漫画家の道を歩んだ弟のつげ忠男さん（８４）は、自身の本と兄の作品集が並ぶ本棚の前で目を細めた。

家族としてそこまで頻繁に連絡を取り合うことはなかったが、それは兄の性格をわかっていたからだった。「兄貴は人付き合いは基本的に好きじゃない。知らないところに行って、色々見て回って帰ってくる。それが兄貴は面白かったから、そのようにさせるのが一番いいと思っていた」。ひなびた温泉宿と漂泊の俳人、井上井月（せいげつ）を愛した。

生前のインタビューで、好きな漫画家を尋ねられ、「弟のつげ忠男だけです」と答えていた。２０１４年に都内で忠男さんが個展をやった際に事前に約束なく、ふらりと現れた。忠男さんはその時の写真を大切に保管している。

「『見に来たよ』って。２人だけで色々話してね。向こうに行っちゃったけど、それは気まぐれで、ある日、ひょいと帰ってきそうな気がするんです」（東京本社文化部 池田創）