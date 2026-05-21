◇MLB ブリュワーズ 5-0 カブス(日本時間21日、リグリー・フィールド)

ブリュワーズの先発カイル・ハリソン投手が、カブス打線を7回まで2安打無失点11奪三振と圧巻の投球を披露しました。

ハリソン投手は初回、ストレート主体に厳しいコースを攻め、2死までテンポよく奪うと、最後はイアン・ハップ選手をスラーブで空振り三振に仕留めます。

2回は先頭の鈴木誠也選手に四球を与えますが、その後はストレートで勝負し、二者連続空振り三振で投げ終えると、3回もピート・クローアームストロングに対して4球すべて高めのストレートで押し込み、見逃し三振を奪って三者凡退としました。

ハリソン投手は4回にはスラーブでハップ選手から空振り三振を奪うと、続く鈴木誠也選手にはスラーブとストレートを織り交ぜて翻弄。最後は154キロの高めのストレートで空振り三振に切って取りました。

切れ味鋭いスラーブと力強いストレートを投げ分けギアを上げていくハリソン投手。5回と6回にも2つずつ三振を奪い、自身今季最長の7回にもハップ選手から3打席連続となる空振り三振を奪います。そしてこの回まで2安打無失点11奪三振と圧巻の投球でマウンドを降りました。

ブリュワーズはその後もカブスに得点を許さず完封リレーで勝利。ハリソン投手には今季5勝目がつきました。

4月27日のパイレーツ戦では6回12奪三振を奪う好投を披露するなど、今季は9度の先発で3度のQS、防御率1.77と安定感を発揮しています。