【ちいかわ×チロルチョコ】ぷっくり立体デザインの「ちいかわ チロルチョコ缶」発売 - チョコも″ちいかわ柄″に
チロルチョコは6月22日、「ちいかわ チロルチョコ缶」(参考価格864円)を全国で発売する。
「ちいかわ チロルチョコ缶」(参考価格864円)
同商品は、イラストレーター・ナガノ氏による漫画作品「ちいかわ」デザイン第4弾となる。
今回は、ちいかわ柄のオリジナルモールド(チロルチョコの型)を開発。柄は全8種類で、ランダム封入となる。
ちいかわ柄のオリジナルモールドを開発
缶のデザインは全4種類。蓋はエンボス加工することで、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガの顔がぷっくりとした立体感のある仕上がりとなっている。
「ちいかわ チロルチョコ缶」外装
個性豊かなちいかわたちが載ったパッケージは全20種類。ランダム封入となる。
「ちいかわ チロルチョコ缶」個装
フレーバーは、ミルクのまろやかな甘みが特徴の「ホワイトビス」と、さわやかないちごの風味を楽しめる「いちごビス」の全2種類。どちらもサクサク食感のビス入りで、何個も食べやすい味に仕上げている。1缶15個入りで、いちごビス8個、ホワイトビス7個を詰め合わせた。
ちいかわ柄チロルチョコ(ホワイトビス)
ちいかわ柄チロルチョコ(いちごビス)
公式オンラインショップでは、6月22日12時より販売予定。なお、製品の特性上、個包装のデザインや中の絵柄が重複する場合がある。
「ちいかわ チロルチョコ缶」(参考価格864円)
同商品は、イラストレーター・ナガノ氏による漫画作品「ちいかわ」デザイン第4弾となる。
今回は、ちいかわ柄のオリジナルモールド(チロルチョコの型)を開発。柄は全8種類で、ランダム封入となる。
ちいかわ柄のオリジナルモールドを開発
缶のデザインは全4種類。蓋はエンボス加工することで、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガの顔がぷっくりとした立体感のある仕上がりとなっている。
個性豊かなちいかわたちが載ったパッケージは全20種類。ランダム封入となる。
「ちいかわ チロルチョコ缶」個装
フレーバーは、ミルクのまろやかな甘みが特徴の「ホワイトビス」と、さわやかないちごの風味を楽しめる「いちごビス」の全2種類。どちらもサクサク食感のビス入りで、何個も食べやすい味に仕上げている。1缶15個入りで、いちごビス8個、ホワイトビス7個を詰め合わせた。
ちいかわ柄チロルチョコ(ホワイトビス)
ちいかわ柄チロルチョコ(いちごビス)
公式オンラインショップでは、6月22日12時より販売予定。なお、製品の特性上、個包装のデザインや中の絵柄が重複する場合がある。