【ちいかわ×チロルチョコ】ぷっくり立体デザインの「ちいかわ チロルチョコ缶」発売 - チョコも″ちいかわ柄″に

【ちいかわ×チロルチョコ】ぷっくり立体デザインの「ちいかわ チロルチョコ缶」発売 - チョコも″ちいかわ柄″に