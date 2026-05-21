５月８日、２９年の監督生活で通算２５０４勝とメジャー史上４位の勝利を挙げ、２０１４年に殿堂入りも果たしたボビー・コックス氏が死去した。１９９１年から２００５年までブレーブスを、前例のない１４シーズン連続地区優勝に導いた。ワールドシリーズ優勝は１度だったが、４度の最優秀監督賞（１９８５年、９１年、２００４、０５年）に輝いた名将だった。一方、メジャー最多の通算１６２回の退場処分を受けたことでも知られる。

１９９９年のポストシーズン取材でのことだった。、同監督がレギュラーシーズンで１０回退場となったことについて直撃した。「それは選手を守るためさ。オレが退場になっても試合に差し支えないが、選手が退場になったら困るからな」と笑って語っていたのを覚えている。

メジャーの最多退場記録といえばそれまでは、オリオールズで指揮を執ったＥ・ウィーバー監督の通算９６回が定説だった。しかし、２０００年代に入ってアメリカ野球学会が調査した結果、１９００年初頭、ジャイアンツの黄金時代を築いたＪ・マグロー氏が１２１回、１９７６年太平洋クラブライオンズ（現埼玉西武ライオンズ）の監督就任発表も７０歳の高齢から健康上の理由で指揮をとらなかったＬ・ドローチャー氏が１００回という数字が明らかになった。コックス氏はそれを軽々と抜いてしまったわけだ。

現状の大リーグで最も退場が多いのが、ヤンキースのＡ・ブーン監督。１９日のブルージェイズ戦で就任９年目で４８回目の退場となった。とはいえ、チャレンジやＡＢＳチャレンジも導入されてきたことにより、コックス監督の記録を抜くのは容易ではないだろう。

退場が多い人もいれば、その反対もいる。主にアスレチックスでメジャー史上最多の５３年間、通算７７５９試合も指揮したＣ・マック監督は、就任２年目の１８９５年の１回だけしかなかった。いつもスーツ姿でベンチに座りスコアカード片手に指揮していたことでも知られる監督だ。

邦訳されているマック氏の自伝には、「第１５章 アンパイアを殺すなかれ」の中で１４ページを割いて、審判の判定に対する思いを語っている。そこには「（自軍にとって不利な判定でも）私がいささかの動揺も示さずにベンチに残っていることが『けしからん』としばしば（ファンに）非難された。『未熟な判定』と思われるものを受けてきた。でも私は、『アンパイアは裁判官』だということを肝に銘じて、自分自身を制してきたのである」と語っている。蛭間 豊章（ベースボール・アナリスト）

※参考資料 ベースボール・リファレンス、ベースボールマガジン社刊コニー・マック自伝