◆女子プロゴルフツアー ブリヂストンレディス 第１日（２１日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、１９歳ルーキーの藤本愛菜（ヤマエグループＨＤ）は４バーディー、ボギーなしで４アンダーの６８をマークし、ホールアウト時点で首位に立った。

強い風と雨が舞う中、前半の５番、７番で伸ばして後半へ。１２番はピン手前１０ヤードのラフから５８度ウェッジでチップインを決め、１３番は３メートルに寄せて連続バーディーを奪った。「久々のノーボギー。１か月くらい成績が出ずにモヤモヤしていたので、すごくいいプレーができた」と表情が晴れた。

注目ルーキーは３月のアクサレディス宮崎で４位、４月のヤマハレディースで９位と２戦連続トップ１０入り。だが、その後は前週まで５戦中３戦で予選落ちと苦しんでいる。特に前週は地元・福岡で行われたＳｋｙ ＲＫＢレディスで予選落ちし「すごく悔しくて、何かを変えないといけない」と復調のキッカケを模索した。

今週は３年ぶりにパターを変更した。日米ツアー通算１７勝の上田桃子らを指導した辻村明志コーチに勧められ、中学時代から愛用してきたピン型からマレット型へ。１９日の練習で急きょ試し、「フェースの開閉が少なくていい。安心感がある」と投入を決めた。７番で６メートルの下りスライスラインをねじ込むなど「パッティングでバーディーを奪えた」とかみしめた。

辻村コーチからは「予選落ちしても、落ちは落ちだから、上を目指すしかない」とゲキを飛ばされた。今季の国内ツアーは１１試合目。いまだ誕生していないルーキー一番乗り優勝への思いは誰よりも強い。「早く勝ちたくてウズウズしている。今週は本当に、そろそろ上位に食い込みたい。優勝を目指して頑張りたい」と力を込めた。（星野 浩司）