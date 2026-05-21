◆米大リーグ ヤンキース１―２ブルージェイズ（２０日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が、敵地のヤンキース戦に「４番・三塁」で先発出場し、４打数無安打３三振で２試合連続ノーヒット。打率は２割２分３厘となった。ブルージェイズは０−０で迎えた７回、無死満塁とチャンスを作りヒメネスの押し出し四球で先制、ゲレロの右犠飛で手堅く加点した。先発イエサベージが、ジャッジを３打席３三振に抑えるなど６回２安打無失点無四球８奪三振の好投で２勝目を挙げた。

９回、１点差に迫られなおも２死二塁。最後の打者ロザリオが空振り三振に倒れると、岡本は、ゲレロとお約束の”お辞儀”の儀式をしてから、ナインと祝福のハイタッチに並んだ。連敗を２でストップ。悪天候で２時間１１分試合開始が遅れた同カード第３戦は、午前０時を回ってブ軍が薄氷の勝利をモノにした。

「（イエサベージの）スライダーが良かった。完全に試合をコントロールしていた」と手放しで先発右腕を高評価したシュナイダー監督は、７回の満塁機に押し出しを選んだヒメネスの打席を「今季イチの打席だ」と称えた。「ホームランや長打がなくても、地道に粘った。相手の投球を理解したプロフェッショナルなプレー。強い投手にはああいうプレーが必要です」と続けた。３球で追い込まれたが、ファウルで粘って執念の１１球目に四球を選んだ。前の試合まで６勝１敗、防御率１・３５のシュリトラーから数少ないチャンスをモノにした。

岡本は前日の４打数無安打に続きノーヒット。この日は２打席目以降は直球、カットボール、スライダーを勝負球に空振り三振。同カード第１戦に続く１試合３三振となり、同カードは３試合で７三振となっている。第４戦は左腕ロドンが先発。復調の兆しを掴みたい。