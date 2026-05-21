練習に臨む東京SGの堀越康介と竹内柊平（右）（カメラ・大谷翔太）

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◇ラグビー「ＮＴＴリーグワン２０２５―２６」プレーオフ準々決勝　東京ＳＧ―ＢＲ東京（２３日、秩父宮ラグビー場）

　レギュラーシーズン（ＲＳ）４位でプレーオフ（ＰＯ）に進んだ東京ＳＧは２１日、準々決勝のＢＲ東京戦に向けた試合登録メンバーを発表した。オンライン会見に臨んだ小野晃征ヘッドコーチは「強みを出す、相手に隙を見せない。プレッシャーの中で戦って１点差でも勝つ、というマインドで準備してきた」と語り、先発のＣＴＢ中野将伍も「負けたら終わり。サントリーのラグビーを出し切る」と、２季ぶりの４強進出を見据えた。

　ＲＳ５位のＢＲ東京とは、１０日の最終節（３９〇２２）でも戦い“２連戦”。東京ＳＧは、前戦から１〜３番の先発と控えを入れ替えた。先発のプロップ小林と竹内、フッカー堀越について「フィールドプレーで、スピードが持ち味の３人」と小野ＨＣ。アグレッシブ・アタッキング・ラグビーを掲げるチーム、竹内もこの日、練習後の取材で「自分たちの強みであるサントリースピード。スピードで勝ちたい」と、ポイントを語った。

　相手は元ニュージーランド代表のＳＨ、ＴＪペレナラがチームをリードする。小野ＨＣは「ＢＲ東京の１５人を動かせる選手。ゲームメーカーとして、判断する時間を奪うことが大事。ＴＪにランをさせない、ボールを持ったら声でも体でもプレッシャーをかけていきたい」と語った。リーグワン初の優勝に臨むＰＯ、初戦の準々決勝は２３日、午後２時３０分に秩父宮ラグビー場でキックオフを迎える。

　◆東京ＳＧの試合登録メンバー

【ＦＷ】

１小林　賢太

２堀越　康介

３竹内　柊平

４ジョージ・ハモンド

５ハリー・ホッキングス

６下川　甲嗣

７ショーン・マクマーン

８テビタ・タタフ

【ＢＫ】

９流　大

１０ケイレブ・トラスク

１１尾崎　泰雅

１２中村　亮土

１３中野　将伍

１４チェスリン・コルビ

１５松島幸太朗

【控え】

１６呉　季依典

１７森川由起乙

１８中野　幹

１９箸本　龍雅

２０サム・ケイン（主将）

２１福田　健太

２２高本　幹也

２３イザヤ・プニバイ