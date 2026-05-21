【ラグビー】東京ＳＧ、２季ぶり４強へのカギは「スピード」 準々決勝、ＢＲ東京戦のメンバー発表「１点差でも勝つ」
◇ラグビー「ＮＴＴリーグワン２０２５―２６」プレーオフ準々決勝 東京ＳＧ―ＢＲ東京（２３日、秩父宮ラグビー場）
レギュラーシーズン（ＲＳ）４位でプレーオフ（ＰＯ）に進んだ東京ＳＧは２１日、準々決勝のＢＲ東京戦に向けた試合登録メンバーを発表した。オンライン会見に臨んだ小野晃征ヘッドコーチは「強みを出す、相手に隙を見せない。プレッシャーの中で戦って１点差でも勝つ、というマインドで準備してきた」と語り、先発のＣＴＢ中野将伍も「負けたら終わり。サントリーのラグビーを出し切る」と、２季ぶりの４強進出を見据えた。
ＲＳ５位のＢＲ東京とは、１０日の最終節（３９〇２２）でも戦い“２連戦”。東京ＳＧは、前戦から１〜３番の先発と控えを入れ替えた。先発のプロップ小林と竹内、フッカー堀越について「フィールドプレーで、スピードが持ち味の３人」と小野ＨＣ。アグレッシブ・アタッキング・ラグビーを掲げるチーム、竹内もこの日、練習後の取材で「自分たちの強みであるサントリースピード。スピードで勝ちたい」と、ポイントを語った。
相手は元ニュージーランド代表のＳＨ、ＴＪペレナラがチームをリードする。小野ＨＣは「ＢＲ東京の１５人を動かせる選手。ゲームメーカーとして、判断する時間を奪うことが大事。ＴＪにランをさせない、ボールを持ったら声でも体でもプレッシャーをかけていきたい」と語った。リーグワン初の優勝に臨むＰＯ、初戦の準々決勝は２３日、午後２時３０分に秩父宮ラグビー場でキックオフを迎える。
◆東京ＳＧの試合登録メンバー
【ＦＷ】
１小林 賢太
２堀越 康介
３竹内 柊平
４ジョージ・ハモンド
５ハリー・ホッキングス
６下川 甲嗣
７ショーン・マクマーン
８テビタ・タタフ
【ＢＫ】
９流 大
１０ケイレブ・トラスク
１１尾崎 泰雅
１２中村 亮土
１３中野 将伍
１４チェスリン・コルビ
１５松島幸太朗
【控え】
１６呉 季依典
１７森川由起乙
１８中野 幹
１９箸本 龍雅
２０サム・ケイン（主将）
２１福田 健太
２２高本 幹也
２３イザヤ・プニバイ