バレーボール男子の石川祐希（３０）が、イタリア・セリエＡでの１１季目のシーズンを終えて羽田空港に帰国した。

今季は悲願のリーグ優勝を含め、世界クラブ選手権、スーパー杯、欧州チャンピオンズリーグ連覇と“４冠”を達成。しかし、自身は右膝内側側副靱帯（じんたい）損傷など故障に悩まされ、コートに立てない時間も多かった。「非常に複雑なシーズン。４つのメダルは取れてうれしいけど、喜べる思いと心残りもある」と胸の内を明かした。

この日の取材では「僕はペルージャを離れる」と退団を表明。常勝軍団に所属した２シーズンは「監督が１本も無駄にしない練習（方式）で、練習が試合に生きている。特別なことをやっているわけではなく、練習通りにプレーできていることが強さ。僕たちが勝ち続けられるのか、そういうところを学べた」と実りが多かった。次は代表主将として、常勝軍団のメンタリティーを日本代表に還元していく。

代表活動は２６日に合流予定。負傷している右膝は「痛みはある。最初はテーピングしながら最初はプレーすると思う」と正直に明かしつつも、「代表にはいい状態で入れそう」と語った。今季は優勝で２８年ロサンゼルス五輪の出場切符を獲得できるアジア選手権（９月、福岡）が開催される。「そこにピークを合わせたい。ペルージャでコーチに立てなかった分、（代表）主将として五輪切符を勝ち取るために使命を全うしたい」と覚悟を燃やした。