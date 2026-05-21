ほっともっと、『今治焼豚玉子飯』発売記念プレゼントキャンペーン開催中 - 電子マネーや衣類スチーマーが当たる!
持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は5月20日より、『今治焼豚玉子飯』シリーズ発売を記念したプレゼントキャンペーンを、公式SNS(X・Instagram)にて期間限定で開催している。
ほっともっと『今治焼豚玉子飯』シリーズ発売記念プレゼントキャンペーン
本キャンペーンは、『今治焼豚玉子飯』シリーズの発売を記念して開催される企画で、「ほっともっと電子マネー」や、手軽にシワを伸ばせるコンパクトなスチームアイロンの「BRUNO 衣類スチーマー」が当たるプレゼントキャンペーン。
Xでは、公式アカウント(@hottomotto_com)をフォローのうえ、キャンペーン対象投稿のハッシュタグ付きの選択肢(ボタン)からひとつ選んで投稿すると、抽選で100名に「ほっともっと電子マネー 500円分」が当たる。
ほっともっと『今治焼豚玉子飯』シリーズ発売記念プレゼントキャンペーンの賞品「BRUNO 衣類スチーマー」
Instagramでも、公式アカウント(@hottomotto_official)をフォローのうえ、キャンペーン投稿に「いいね」をすると、抽選で1名に「BRUNO 衣類スチーマー」が当たる。いずれも応募期間は5月24日まで。
ほっともっと『今治焼豚玉子飯』シリーズ発売記念プレゼントキャンペーン
本キャンペーンは、『今治焼豚玉子飯』シリーズの発売を記念して開催される企画で、「ほっともっと電子マネー」や、手軽にシワを伸ばせるコンパクトなスチームアイロンの「BRUNO 衣類スチーマー」が当たるプレゼントキャンペーン。
ほっともっと『今治焼豚玉子飯』シリーズ発売記念プレゼントキャンペーンの賞品「BRUNO 衣類スチーマー」
Instagramでも、公式アカウント(@hottomotto_official)をフォローのうえ、キャンペーン投稿に「いいね」をすると、抽選で1名に「BRUNO 衣類スチーマー」が当たる。いずれも応募期間は5月24日まで。