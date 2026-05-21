CANDY TUNE立花琴未も出演“ちょこぱ”で「逸材発見」と話題 変顔・枝豆姿で強烈インパクト残す美女の正体
【モデルプレス＝2026/05/21】日本テレビ発の新感覚・縦型ショートバラエティ番組「ちょこっとぱーちー（通称「ちょこぱ」）」に登場している9人組アイドルグループ・MORE STARの山本るしあ。初登場から「逸材発見」と話題を集めている。
【写真】「逸材」と話題・ふるっぱー妹分の枝豆姿
「ちょこっとぱーちー」は、Z世代（00世代）の次世代スターたちがパーティー感覚で日常を共有する、新感覚の縦型ショートバラエティ。CANDY TUNEの立花琴未や、インフルエンサーのMUMEIなどが出演している。
5月6日より同TikTokに登場している山本は、初登場から「枝豆るしあ」と枝豆の着ぐるみ姿で強烈なインパクト。5月21日段階までに上がっている動画では、メンバーから「先陣を切る山本」とあだ名をつけられていることを明かしたり、可愛らしいルックスからは想像できない変顔を見せたりと、爪痕を残しており、ネット上でも「枝豆るしあ、めちゃくちゃ可愛いのに面白すぎる」「まさに逸材発見！！」「変顔全力ですごい」「この子気になる！誰！？」などと話題となっている。
FRUITS ZIPPERやCANDY TUNEなどを輩出し、アイドル界を牽引する「KAWAII LAB.」。そこから新たに誕生した「MORE STAR」は、2025年12月13日にKアリーナ横浜で開催された「KAWAII LAB. SESSION vol.18」にて電撃デビュー。配信デビュー曲「もっと、キラッと」を皮切りに、凄まじい勢いでスターダムを駆け上がっている。その中で赤色を担当しているのが、今年高校を卒業したばかりの山本だ。
抜群のスタイルと洗練されたビジュアルは、ファンの視線を一瞬で奪う。しかし、彼女の真髄はビジュアルだけではない。自身の特技に「ダンス」「オールラウンダーなところ」を挙げる通り、歌・ダンス・表現力のすべてにおいて高いクオリティを誇る。楽曲ごとにガラリと変わる表情管理は秀逸。かと思えば、躊躇なく見せる変顔やふいに弾ける眩しい笑顔のギャップに、ネット上では「表現力の塊」「超正統派アイドルでありながらおもしろアイドル」と絶賛の声が相次いでいる。
デビューから半年足らず（※2026年5月現在）にして、すでに唯一無二の存在感を放っている山本。圧倒的なビジュアルと確かな実力、そしてグループを想う熱いハートを兼ね備えた彼女は、令和のアイドルシーンを引っ張るアイコンへと成長していくであろう。
MORE STARは山本のほか、萩田そら、鈴木花梨、森田あみ、遠藤まりん、笹原なな花、中山こはく、新井心菜、高梨ゆなの9人からなるアイドルグループ。平均年齢が10代という若いメンバーで構成されており、グループ名には、そんな未熟で、未完成な彼女たちが、「もっと(MORE)」成長し、「輝き・憧れ（STAR）」の存在へなれるようにという想いが込められている。2026年7月7日には東京・豊洲PITにて「MORE STAR 1stワンマンライブ」の開催、そして8月26日には1stシングルCD「タイトル未定／WITH KAWAII論」のリリースも控えている。（modelpress編集部）
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◆「ちょこぱ」で話題の美女・山本るしあ
「ちょこっとぱーちー」は、Z世代（00世代）の次世代スターたちがパーティー感覚で日常を共有する、新感覚の縦型ショートバラエティ。CANDY TUNEの立花琴未や、インフルエンサーのMUMEIなどが出演している。
◆ギャップの塊・山本るしあ
FRUITS ZIPPERやCANDY TUNEなどを輩出し、アイドル界を牽引する「KAWAII LAB.」。そこから新たに誕生した「MORE STAR」は、2025年12月13日にKアリーナ横浜で開催された「KAWAII LAB. SESSION vol.18」にて電撃デビュー。配信デビュー曲「もっと、キラッと」を皮切りに、凄まじい勢いでスターダムを駆け上がっている。その中で赤色を担当しているのが、今年高校を卒業したばかりの山本だ。
抜群のスタイルと洗練されたビジュアルは、ファンの視線を一瞬で奪う。しかし、彼女の真髄はビジュアルだけではない。自身の特技に「ダンス」「オールラウンダーなところ」を挙げる通り、歌・ダンス・表現力のすべてにおいて高いクオリティを誇る。楽曲ごとにガラリと変わる表情管理は秀逸。かと思えば、躊躇なく見せる変顔やふいに弾ける眩しい笑顔のギャップに、ネット上では「表現力の塊」「超正統派アイドルでありながらおもしろアイドル」と絶賛の声が相次いでいる。
デビューから半年足らず（※2026年5月現在）にして、すでに唯一無二の存在感を放っている山本。圧倒的なビジュアルと確かな実力、そしてグループを想う熱いハートを兼ね備えた彼女は、令和のアイドルシーンを引っ張るアイコンへと成長していくであろう。
◆2025年12月にデビューしたばかり・MORE STARとは
MORE STARは山本のほか、萩田そら、鈴木花梨、森田あみ、遠藤まりん、笹原なな花、中山こはく、新井心菜、高梨ゆなの9人からなるアイドルグループ。平均年齢が10代という若いメンバーで構成されており、グループ名には、そんな未熟で、未完成な彼女たちが、「もっと(MORE)」成長し、「輝き・憧れ（STAR）」の存在へなれるようにという想いが込められている。2026年7月7日には東京・豊洲PITにて「MORE STAR 1stワンマンライブ」の開催、そして8月26日には1stシングルCD「タイトル未定／WITH KAWAII論」のリリースも控えている。（modelpress編集部）
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