ミセス、“青りんごの日”迎えファンへ感謝「濃密な13年」3人それぞれのメッセージに反響「応援し続けます」「いつもありがとう」
【モデルプレス＝2026/05/21】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが2026年5月20日、公式X（旧Twitter）を更新。“青りんごの日”を記念した投稿でファンやメンバーに感謝を伝え、話題となっている。
【写真】ミセス冠番組“青りんごの日”祝福のイラスト入り投稿
“青りんごの日”とは、同バンドが初めてライブを行ったのが2013年5月20日であることからファンの間で広まった同バンドの記念日。当初はファンの間で用いられていた通称だったが、現在はバンド公認の記念日となっており、2026年の“青りんごの日”には同バンドの冠番組「テレビ×ミセス」（よる9時／※初回放送はよる8時55分〜）の公式Xでもこの日を記念した画像が投稿された。
投稿では、メンバーの大森元貴、藤澤涼架、若井滉斗全員がこの日を祝うコメントを発表。 「めでたい！当時高校生だった！」「あっという間の、濃密な13年、、！みんないつもありがとう！！ 」などとつづり、ファンやともに活動を続けてきたメンバーへの感謝、これからの意気込みを伝えた。
投稿を受けてSNS上では、「ミセスに出会えたのが本当に幸せ」「これからも応援し続けます」「いつもありがとう」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】ミセス冠番組“青りんごの日”祝福のイラスト入り投稿
◆Mrs. GREEN APPLE、ファンへの感謝伝える
“青りんごの日”とは、同バンドが初めてライブを行ったのが2013年5月20日であることからファンの間で広まった同バンドの記念日。当初はファンの間で用いられていた通称だったが、現在はバンド公認の記念日となっており、2026年の“青りんごの日”には同バンドの冠番組「テレビ×ミセス」（よる9時／※初回放送はよる8時55分〜）の公式Xでもこの日を記念した画像が投稿された。
◆Mrs. GREEN APPLEの投稿にファン反響
投稿を受けてSNS上では、「ミセスに出会えたのが本当に幸せ」「これからも応援し続けます」「いつもありがとう」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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