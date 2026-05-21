第1子妊娠のカリスマトレーナーAYA、妊娠期間の手料理公開「参考になる」「ちゃんとバランス考えられててすごい」の声
【モデルプレス＝2026/05/21】カリスマトレーナーのAYAが5月20日、自身のInstagramを更新。妊娠期間の手料理を公開し、話題となっている。
【写真】第1子妊娠の41歳美女トレーナー「ちゃんとバランス考えられててすごい」麺類・トースト・肉や豆・サラダたっぷり妊娠期間の手料理
AYAは「＃AYAごはん」とハッシュタグを添えてつづり、写真を投稿。枝豆や肉のプレート、レモンの輪切りがのった麺や、トーストと卵が乗ったプレート、豚しゃぶ、チキンのグリルなどを公開している。いずれのプレートも肉や豆のタンパク質とサラダなどの野菜類がたっぷりと盛られている。「妊娠期間中は、エネルギーやたんぱく質、各種ビタミン、カルシウム主食・主菜・副菜が整ったバランスの良い食事を摂る事が余計に大事な期間ですね」と、妊娠期間中の栄養についても記していた。
この投稿には「美味しそうですね」「綺麗なご飯で憧れる」「ベビーちゃんにも大切ですね」「参考になる」「ちゃんとバランス考えられててすごい」などとコメントが集まっている。
AYAは1984年12月27日生まれ、兵庫県出身。SNSなどで披露する美しく引き締まったボディとストイックなトレーニングが話題を集め、彼女がプロデュースするジムやイベントは著名人をはじめ多くの人が信頼を寄せる。2024年7月7日に、自身のInstagramを通じて結婚を発表。2026年1月16日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】第1子妊娠の41歳美女トレーナー「ちゃんとバランス考えられててすごい」麺類・トースト・肉や豆・サラダたっぷり妊娠期間の手料理
◆AYA、妊娠期間中の食事披露
AYAは「＃AYAごはん」とハッシュタグを添えてつづり、写真を投稿。枝豆や肉のプレート、レモンの輪切りがのった麺や、トーストと卵が乗ったプレート、豚しゃぶ、チキンのグリルなどを公開している。いずれのプレートも肉や豆のタンパク質とサラダなどの野菜類がたっぷりと盛られている。「妊娠期間中は、エネルギーやたんぱく質、各種ビタミン、カルシウム主食・主菜・副菜が整ったバランスの良い食事を摂る事が余計に大事な期間ですね」と、妊娠期間中の栄養についても記していた。
◆AYAの投稿に反響
この投稿には「美味しそうですね」「綺麗なご飯で憧れる」「ベビーちゃんにも大切ですね」「参考になる」「ちゃんとバランス考えられててすごい」などとコメントが集まっている。
AYAは1984年12月27日生まれ、兵庫県出身。SNSなどで披露する美しく引き締まったボディとストイックなトレーニングが話題を集め、彼女がプロデュースするジムやイベントは著名人をはじめ多くの人が信頼を寄せる。2024年7月7日に、自身のInstagramを通じて結婚を発表。2026年1月16日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）
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