【ARMS NOTE 水泳部の部長ちゃん(再販)/紫の水着Ver./白の水着Ver.】 受注期間：2026年5月21日～6月25日 発送予定：2026年9月～10月 価格：各22,000円

ホビージャパンは、フィギュア「ARMS NOTE 水泳部の部長ちゃん」の再販分をホビージャパンオンラインショップ、ポストホビー厚木店にて5月21日より予約受付を開始した。発送は9月～10月を予定し、価格は22,000円。また、紫の水着Ver./白の水着Ver.も展開する。

本商品は深井涼介氏が展開する「ARMS NOTE」より「水泳部の部長ちゃん」を1/7スケールフィギュア化したもの。部活終わりの一瞬をイメージして立体化され、小柄ながらも鍛えられた美しい肢体や健康的なボディラインを丁寧に表現している。

武器、グローブなど「ARMS NOTE」水泳部らしさの部分も細かく再現されている。美しい小麦肌にも繊細に表現されている。

ARMS NOTE 水泳部の部長ちゃん【再販】

ARMS NOTE 水泳部の部長ちゃん 紫の水着Ver.

ARMS NOTE 水泳部の部長ちゃん 白の水着Ver.

(C)深井涼介

※画像はサンプルです。実際の商品とは仕様が異なる場合があります。