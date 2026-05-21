お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が21日配信ABEMA「資産、全部売ってみた」に出演。10年前に購入した“資産”を売却する場面があった。

番組のレギュラー化を景気づけるため、スタッフが吉村の仕事終わりを地下駐車場で待ち伏せし、アポ無しで突撃した。スタッフは「何か資産ないですか？」と質問した。

吉村は「強いていうならグランドピアノぽい電子ピアノとか…」と明かした。ピアノ購入したきっかけは、沖縄の居酒屋で千鳥・大悟、渡辺直美、ピース・又吉直樹と飲んでいる時にバンドを結成する流れになったという。大悟に「吉村はピアノな」のひと言でピアノを担当することが決定した。

ピアノ教室にも予約した。ピアノ教室からもらったピアノで練習していたが、先生から「タッチが軽いので、本格的なものを買った方がいい」と勧められて、一括で約120万円のピアノを購入。しかし沖縄の居酒屋で盛り上がった4人の芸人によるバンドは一回も集結することはなかったようだ。

スタジオに電子ピアノを持ち込んで、査定してもらうと希少の高いモデルだったこともあり、買値の約半額となる55万円の売値がついた。

吉村は「売ります」と即答。小島瑠璃子も「いいと思う」と背中を押した。スタジオにはキャッシャーが用意されて1万円札55枚が数えられた。吉村は「本当に売っていいんですか？」と尋ねると、小島も「本当にいいですか？思い出とか…」と確認した。それでも吉村「全然！目の前に渋沢さん55枚はいっちゃうよ！ありがとな！」とピアノに感謝して、55万円で売却が成立した。

55万円を手にすると吉村は「幸せ〜」と笑顔を見せた。