日本卓球協会は21日、9月に開幕する自国開催のアジア大会に出場する日本代表10選手のエントリー種目を発表した。

代表は男子が宇田幸矢（協和キリン）、松島輝空（フリー）、張本智和（トヨタ自動車）、戸上隼輔（井村屋グループ）、篠塚大登（東都観光バス）の5選手、女子が面手凛（日本生命）、張本美和（木下グループ）、伊藤美誠（スターツ）、早田ひな（日本生命）、長崎美柚（木下グループ）の5選手となっている。

女子で世界ランキング3位の張本美はシングルス、ダブルス、混合ダブルス、女子団体の4種目にエントリー予定。同10位の早田はシングルス、ダブルス、女子団体の3種目にエントリー予定となった。

男子で世界ランキング3位の張本智はシングルス、ダブルス、男子団体の3種目、同8位の松島はシングルス、ダブルス、混合ダブルス、男子団体の4種目にエントリー予定となった。

以下はエントリー予定の一覧。

・男子団体（5名）宇田幸矢、松島輝空、張本智和、戸上隼輔、篠塚大登

・女子団体（5名）面手凛、張本美和、伊藤美誠、早田ひな、長崎美柚

・男子シングルス（2名）張本智和、松島輝空

・女子シングルス（2名）張本美和、早田ひな

・男子ダブルス（2組）張本智和/篠塚大登、戸上隼輔/松島輝空

・女子ダブルス（2組）張本美和/早田ひな、長崎美柚/面手凛

混合ダブルス（2組）張本美和/松島輝空、伊藤美誠/篠塚大登