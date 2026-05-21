女優の武田久美子（57）が21日、自身のインスタグラムを更新。母娘で黒ドレスの2ショットを披露した。

「#gianniversaceの旧邸宅レストランに行って来ました 娘から贈られた新しい#louisvuittonを持って彼女のドレスを借りて」と、長女のソフィアさんと黒ドレス姿で食事をしているショットなどをアップ。

「90’sはVersaceばかり着ていた私。この場所はまるでミュージアムのようで次に来る際には全身このブランドで固めて来たいなって以前の記憶を甦らせました お食事もとっても美味しく全てに堪能出来た素晴らしい時間でした」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「とてもお似合いです」「素敵ですね」「凄く美しい姿ですネ」「本当に美人親子さん」「お嬢様も素敵ですね〜」などの声が寄せられている。

武田は、13歳の時に東大生が選ぶアイドルコンテストで優勝して以来、アイドル歌手、グラビアクイーン、本格女優としてテレビドラマ、映画などで活躍。

私生活では、99年に米国人男性と結婚し、02年12月に長女・ソフィアさんが誕生した。16年に離婚し、現在も米サンディエゴを生活拠点にしている。