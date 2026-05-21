◇大相撲夏場所12日目（2026年5月21日 両国国技館）

日体大出身で、幕下最下位格付け出しの火雷（ほのいかづち、22＝雷部屋）が東三段目3枚目の隠岐の浜（28＝八角部屋）を寄り切りで下し、勝ち越しを決めた。

「素直にうれしい。あと1番あるので、安心しないように」

立ち合いから頭をつけて右を差した。「前日から研究して、左でおっつけて差した。今日は良い相撲が取れた」。最後は左上手を引いて力強く寄り切った。

師匠の雷親方（元小結・垣添）が土俵下の勝負審判として見守る中で勝ち越しを決めた。「（師匠と）目が合った」。今場所中には、女子相撲の全日本選手権の重量級で3度の優勝などの実績を持つ部屋のおかみの垣添栄美さんから「あんた何してんの！」と激励されたという。「言っていただけるのは、ありがたい」と感謝を込めた。

デビューから連敗発進も、4連勝で今場所の残り1番を迎える。「あと1番勝って来場所に、つなげたい」と力を込めた。

◇火雷 紅莉栖（ほのいかづち・くりす、本名リ・ビル・クリストファー）2003年（平15）7月16日生まれ、川崎市出身の22歳。幼少期はバスケットボールや空手をやっていたが、地元の川崎相撲クラブで相撲を始め神奈川・向の岡工を経て日体大へ。4年時は相撲部主将を務め、国民スポーツ大会成年男子で2位、全国学生選手権でも個人3位。大学OBの雷親方の勧誘もあり、雷部屋に入門。幕下最下位格付け出しで26年夏場所初土俵。得意は突き、押し。家族はフィリピン出身の母、姉。1メートル90、163キロ。