◇ナ・リーグ パドレス0−4ドジャース（2026年5月20日 サンディエゴ）

パドレスは20日（日本時間21日）、本拠でのドジャース戦で打線が振るわず零敗。クレイグ・スタメン監督は2併殺を悔やんだ。

打線は相手先発・大谷翔平に3回まで完全投球をくらったが、4回に先頭・タティスが四球を選ぶと、1死からシーツが左前打でつなぎ一、二塁と好機をつくった。ただ、後続が倒れ得点には結び付かなかった。

3点を追う5回も連打などで1死満塁と絶好の反撃機をつくったが、タティスが痛恨の遊ゴロ併殺。8回も相手4番手・ハートに1死一、三塁の好機をつくったもののアンドゥハーが遊ゴロ併殺に倒れ、最後まで本塁が遠かった。

試合後、スタメン監督は「いくつかチャンスはあった。ダブルプレーが痛かった。あの状況ではどうしてもヒットが欲しかったが、今日はそれができなかった」と悔やんだ。

特に1番・タティスはヒットこそ出ているものの開幕から48試合で打率・239、ノーアーチと本来の打撃が影を潜めている。この日の併殺打も初球の外角スイーパーに手を出し、簡単に打ち取られた。指揮官は「誰だって不振を脱出しようと焦る時はそういうもの。特に打撃で苦しんでいる時は、そこから一刻も早く抜け出したいと思うもの。抜け出したいと思う気持ちと、実際の抜け出し方（アプローチ）が真逆になってしまうことがある。だからこそ、コーチ陣が彼と話し合い、サポートし、辛抱強さを教えることが重要。この不調を乗り越える手助けをしなければならない」と周囲のサポートも必要とした。