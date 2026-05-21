バレーボール男子日本代表主将の石川祐希（ペルージャ）が２１日、イタリア１部セリエＡ参戦１１季目を終えて羽田空港着の航空機で帰国した。２８年ロサンゼルス五輪の出場権を懸けた代表シーズンへの決意も明かした。

イタリアでのシーズンを終えていよいよ日本代表シーズンが始まる。「今年の最大の目標はアジア選手権でロサンゼルス五輪の切符を取ること。そこにピークを合わせていきたい」と誓った。９月に福岡で開催されるアジア選手権で連覇すれば、日本の３大会連続の五輪出場が最短で決まる。世界ランク７位の日本は、過去２大会は同１６位のイランと決勝で戦っており、強力なライバルとなりそうだ。

石川自身、イタリアで１１季を過ごしたが「バレーボールを見るのは好きなので、いろんなリーグを見る」と日頃から配信で研究しているという。１５日〜１７日に行われた日本の大同生命ＳＶリーグ決勝（大阪Ｂ２―１サントリー）も確認済み。同じ日本代表の西田有志、甲斐優斗（大阪Ｂ）、高橋藍、関田誠大（サントリー）らが演じた激戦を見て「サイドアウトの取り合い…日本のリーグも非常にレベルが高くなっているなと感じました。大阪ブルテオンさんとは（昨年１２月）世界クラブ選手権で（欧州ＣＬ２位）ザビエルチェ（ポーランド）には勝っている」と印象を語った。

この後、今季の代表メンバーと顔を合わせ、主将として思いを伝えていく。昨季は世界選手権で１次リーグ敗退し、悔しさも残るだけに、結果にこだわる主将は「まだ（話す内容は）決まっていないけど、まずはどういうチームにしていきたいか、話せればいいと思っている。一番大事なのは試合や結果。そういったところが評価されるべきところなので、チームとしてもそうだけど、個々としても能力が高いものが出せなければ勝てない」と見据えた。