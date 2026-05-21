ヒカル、交際中「日プ女子」加藤神楽と会食での2ショット「美男美女」「お顔似てる」
【モデルプレス＝2026/05/21】YouTuberのヒカルが5月20日、自身のInstagramを更新。交際中の加藤神楽との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】ヒカル「お顔似てる」交際中「日プ」出身美女とでの2ショット
ヒカルは「こないだ会食にいってきた」とつづり、店内での写真を複数枚投稿。卵やキャビアの乗った豪華な料理、お子様プレートなど食事を楽しむ様子を公開している。また、お互いに白のコーディネートで撮った加藤とヒカルの2ショットなど、微笑ましい写真となっている。
この投稿に「会食豪華ですね」「仲良しで素敵」「美男美女カップル」「楽しそう」「料理も美味しそう」「お顔似てる」など反響が寄せられている。
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表した。2026年3月に真剣交際をしている20代の新恋人がいることを明かし、4月29日にはお相手がサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤であることを公表した。なお、加藤は2025年7月に自身のInstagramを通じて結婚と同年3月に出産した長男がいることを公表。離婚については発表していないが、ヒカルと出会ったときにはシングルマザーになっていたとのこと。（modelpress編集部）
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【写真】ヒカル「お顔似てる」交際中「日プ」出身美女とでの2ショット
◆ヒカル、恋人・加藤神楽との会食での2ショット
ヒカルは「こないだ会食にいってきた」とつづり、店内での写真を複数枚投稿。卵やキャビアの乗った豪華な料理、お子様プレートなど食事を楽しむ様子を公開している。また、お互いに白のコーディネートで撮った加藤とヒカルの2ショットなど、微笑ましい写真となっている。
◆ヒカルの投稿に反響
この投稿に「会食豪華ですね」「仲良しで素敵」「美男美女カップル」「楽しそう」「料理も美味しそう」「お顔似てる」など反響が寄せられている。
◆ ヒカル、進撃のノアと離婚・オープンマリッジ公表でも話題に
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表した。2026年3月に真剣交際をしている20代の新恋人がいることを明かし、4月29日にはお相手がサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤であることを公表した。なお、加藤は2025年7月に自身のInstagramを通じて結婚と同年3月に出産した長男がいることを公表。離婚については発表していないが、ヒカルと出会ったときにはシングルマザーになっていたとのこと。（modelpress編集部）
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