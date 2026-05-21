日本時間午後４時半に５月の独購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値、同午後５時に５月のユーロ圏ＰＭＩ速報値が発表される。５月の独ＰＭＩ速報値は、製造業の大方の予想が５１．０、サービス業の大方の予想が４７．０となっており、製造業が前月の５１．４から低下する一方、サービス業が前月の４６．９から上昇すると見込まれ、５月のユーロ圏ＰＭＩ速報値は、製造業の大方の予想が５１．８、サービス業の大方の予想が４７．８となっており、製造業が前月の５２．２から低下する一方、サービス業が前月の４７．６から上昇するとみられている。１２日に５月の独ＺＥＷ景況感指数が発表されており、予想を上回っていた。５月の独ＰＭＩ速報値や５月のユーロ圏ＰＭＩ速報値も同様の結果になるようであれば、ユーロ圏の景気回復期待が強まり、ユーロが買われる可能性がある。



また、日本時間午後５時半には５月の英ＰＭＩ速報値も発表される。製造業の大方の予想が５３．０、サービス業の大方の予想が５１．７となっており、製造業、サービス業とも、それぞれ前月の５３．７、５２．７から低下すると見込まれている。



さらに、日本時間午後１０時４５分には５月の米ＰＭＩ速報値も発表される。製造業の大方の予想が５３．８、サービス業の大方の予想が５１．２となっており、製造業が前月の５４．５から低下する一方、サービス業が前月の５１．０から上昇するとみられている。



MINKABU PRESS

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