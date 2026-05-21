東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【日本】
貿易収支（4月）08:50
結果 3019億円
予想 -445億円 前回 6430億円（6670億円から修正）
【豪州】
雇用統計（4月）10:30
結果 -1.86万人
予想 1.50万人 前回 1.79万人（雇用者数)
結果 4.5%
予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
イスラエル政府高官「最終的にはイラン攻撃は避けられない」
ネタニヤフ首相はイランに対する新たな攻撃を強く望んでいる
イランの現体制が続く限り紛争は繰り返される可能性が高い
戦争再開の可能性に備えている、1回で終わるとは予想していない
【日本】
小枝日銀審議委員
原油価格の上昇が長引く可能性に警戒が必要
中東情勢緊迫化により基調インフレが2％を超える可能性
金融環境は利上げ以降も含め緩和的な状況が続いている
政策金利を適切なペースで引き上げ、物価高対応が適切
※経済指標
【日本】
貿易収支（4月）08:50
結果 3019億円
予想 -445億円 前回 6430億円（6670億円から修正）
【豪州】
雇用統計（4月）10:30
結果 -1.86万人
予想 1.50万人 前回 1.79万人（雇用者数)
結果 4.5%
予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
イスラエル政府高官「最終的にはイラン攻撃は避けられない」
ネタニヤフ首相はイランに対する新たな攻撃を強く望んでいる
イランの現体制が続く限り紛争は繰り返される可能性が高い
戦争再開の可能性に備えている、1回で終わるとは予想していない
【日本】
小枝日銀審議委員
原油価格の上昇が長引く可能性に警戒が必要
中東情勢緊迫化により基調インフレが2％を超える可能性
金融環境は利上げ以降も含め緩和的な状況が続いている
政策金利を適切なペースで引き上げ、物価高対応が適切