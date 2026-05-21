東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

貿易収支（4月）08:50

結果 3019億円

予想 -445億円 前回 6430億円（6670億円から修正）



【豪州】

雇用統計（4月）10:30

結果 -1.86万人

予想 1.50万人 前回 1.79万人（雇用者数)

結果 4.5%

予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

イスラエル政府高官「最終的にはイラン攻撃は避けられない」

ネタニヤフ首相はイランに対する新たな攻撃を強く望んでいる

イランの現体制が続く限り紛争は繰り返される可能性が高い

戦争再開の可能性に備えている、1回で終わるとは予想していない



【日本】

小枝日銀審議委員

原油価格の上昇が長引く可能性に警戒が必要

中東情勢緊迫化により基調インフレが2％を超える可能性

金融環境は利上げ以降も含め緩和的な状況が続いている

政策金利を適切なペースで引き上げ、物価高対応が適切

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