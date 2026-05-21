石川さゆり、栃木の強盗殺人事件にコメント求められ…「それ以前に」「そこがなくならないと」
歌手の石川さゆり（68）が21日、カンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）に出演し、栃木の強盗殺人事件について言及した。
【一覧】『第75回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目
同事件では、実行犯の少年たちや指示役とされる夫婦が逮捕されている。『とれたてっ！』では、元警視庁刑事のコメンテーター・吉川祐二氏が犯行について分析した。
コメントを求められた石川は「こういう事件が起きて、警察の方々が、捜査をされる皆さまがいろんなことをこうやって推理なさったりしてというのは私、わかるんですけども」とした上で、「それ以前に」と続け、「なぜ高校生という、こういうまだ少年と言われる方たちがこの事件に巻き込まれていったのかっていう、そこがすごく残念だし、きっとこの（夫婦の）お二人も、今までは、そんな生活の中で、どんな暮らしをしたからこういうところに行ってしまったのかなっていう、そこが本当に悲しいですし、知りたいですよね」と語った。
「そこがなくならないと、事件というのは消えていかないんじゃないかと思うんですよ。いつも、また今度はこんな新しい事件が起きましたっていうそればっかりを話し合うっていう」とし、「もっと本当に命というものをね、もっと皆さん考えて、感じてほしいですね」と語る場面もあった。
【一覧】『第75回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目
同事件では、実行犯の少年たちや指示役とされる夫婦が逮捕されている。『とれたてっ！』では、元警視庁刑事のコメンテーター・吉川祐二氏が犯行について分析した。
コメントを求められた石川は「こういう事件が起きて、警察の方々が、捜査をされる皆さまがいろんなことをこうやって推理なさったりしてというのは私、わかるんですけども」とした上で、「それ以前に」と続け、「なぜ高校生という、こういうまだ少年と言われる方たちがこの事件に巻き込まれていったのかっていう、そこがすごく残念だし、きっとこの（夫婦の）お二人も、今までは、そんな生活の中で、どんな暮らしをしたからこういうところに行ってしまったのかなっていう、そこが本当に悲しいですし、知りたいですよね」と語った。
「そこがなくならないと、事件というのは消えていかないんじゃないかと思うんですよ。いつも、また今度はこんな新しい事件が起きましたっていうそればっかりを話し合うっていう」とし、「もっと本当に命というものをね、もっと皆さん考えて、感じてほしいですね」と語る場面もあった。