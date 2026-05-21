オリックス・吉田輝星投手が２１日、インスタグラムを更新。大人気漫画「キングダム」の作者・原泰久氏から直筆イラストとサインが入った本が贈られたことを報告した。

「素敵なプレゼントを頂きました。リハビリ中見始めてどハマりしたキングダム キングダムに出会えてリハビリ完走できたと言っても過言では無いぐらい何回も見て勝手に自己啓発してました。笑 原先生ありがとうございます」とつづり、球場のロッカーの最上部に、白と水色のグラブで本を挟んだ色紙の写真をアップした。

本にはイラストとサインに「絶対勝つ」と「２０２６．５．１５」と日付けも記されていた。フォロワーからは「え、すごーい キングダム最高」、「素敵なギフトですね」などと反応があった。

吉田は２０２５年２月にトミー・ジョン手術を受け、リハビリを開始。２月２９日の宮崎キャンプでの紅白戦で実戦復帰した。ファームでは８試合に登板し、８イニング無失点で、４月２５日から１軍に昇格。ここまで８試合で０勝０敗６ホールド、防御率０・００と結果を残している。