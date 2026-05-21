　日本サッカー協会(JFA)は21日、6月6日に大阪・ヤンマーハナサカスタジアムで行われる国際親善試合・南アフリカ戦に参加する日本女子代表(なでしこジャパン)のメンバー23人を発表した。狩野倫久新監督のもと、正式就任からの初陣となる。

　これまで主力を担ってきた海外組を中心に構成。2人が初招集となり、DF竹重杏歌理(フェイエノールト)とMF伊東珠梨(ノジマステラ神奈川相模原)が新たに名を連ねた。

　なでしこジャパンは3月に女子アジアカップ優勝を果たしたが、4月にニルス・ニールセン前監督が契約満了で退任。同月のアメリカ遠征は狩野倫久監督が暫定的に指揮を執り、1勝2敗の成績を収めた。今月14日に狩野監督の正式就任が決まり、6月の活動が初陣となる。

　なでしこジャパンは今年9月に愛知県を中心に行われるアジア競技大会に出場。また、来年6月にブラジルで行われる女子ワールドカップの出場も決まっている。

■スタッフ

▽監督

狩野倫久

▽コーチ

内田篤人

近賀ゆかり

▽GKコーチ

佐野智之

井嶋正樹

▽フィジカルコーチ

岡本隆吾

▽テクニカルスタッフ

小杉光正

見原慧

■選手

▽GK

1 山下杏也加(マンチェスター・シティ)

12 平尾知佳(グラナダ)

23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)

▽DF

4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)

2 清水梨紗(リバプール)

5 守屋都弥(ユタ・ロイヤルズ)

13 北川ひかる(エバートン)

3 南萌華(ブライトン)

22 遠藤優(ウエスト・ハム)

21 竹重杏歌理(フェイエノールト)

6 古賀塔子(トッテナム)

▽MF

20 籾木結花(エバートン)

8 清家貴子(ブライトン)

14 長谷川唯(マンチェスター・シティ)

18 林穂之香(エバートン)

10 長野風花(リバプール)

7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド)

16 伊東珠梨(ノジマステラ神奈川相模原)

15 藤野あおば(マンチェスター・シティ)

17 浜野まいか(トッテナム)

19 谷川萌々子(バイエルン)

▽FW

11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)

9 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)