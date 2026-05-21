なでしこJメンバー発表! 狩野倫久新監督の正式初陣、6月大阪の南ア戦へ…竹重杏歌理、伊東珠梨が初招集
日本サッカー協会(JFA)は21日、6月6日に大阪・ヤンマーハナサカスタジアムで行われる国際親善試合・南アフリカ戦に参加する日本女子代表(なでしこジャパン)のメンバー23人を発表した。狩野倫久新監督のもと、正式就任からの初陣となる。
これまで主力を担ってきた海外組を中心に構成。2人が初招集となり、DF竹重杏歌理(フェイエノールト)とMF伊東珠梨(ノジマステラ神奈川相模原)が新たに名を連ねた。
なでしこジャパンは3月に女子アジアカップ優勝を果たしたが、4月にニルス・ニールセン前監督が契約満了で退任。同月のアメリカ遠征は狩野倫久監督が暫定的に指揮を執り、1勝2敗の成績を収めた。今月14日に狩野監督の正式就任が決まり、6月の活動が初陣となる。
なでしこジャパンは今年9月に愛知県を中心に行われるアジア競技大会に出場。また、来年6月にブラジルで行われる女子ワールドカップの出場も決まっている。
■スタッフ
▽監督
狩野倫久
▽コーチ
内田篤人
近賀ゆかり
▽GKコーチ
佐野智之
井嶋正樹
▽フィジカルコーチ
岡本隆吾
▽テクニカルスタッフ
小杉光正
見原慧
■選手
▽GK
1 山下杏也加(マンチェスター・シティ)
12 平尾知佳(グラナダ)
23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)
▽DF
4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)
2 清水梨紗(リバプール)
5 守屋都弥(ユタ・ロイヤルズ)
13 北川ひかる(エバートン)
3 南萌華(ブライトン)
22 遠藤優(ウエスト・ハム)
21 竹重杏歌理(フェイエノールト)
6 古賀塔子(トッテナム)
▽MF
20 籾木結花(エバートン)
8 清家貴子(ブライトン)
14 長谷川唯(マンチェスター・シティ)
18 林穂之香(エバートン)
10 長野風花(リバプール)
7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド)
16 伊東珠梨(ノジマステラ神奈川相模原)
15 藤野あおば(マンチェスター・シティ)
17 浜野まいか(トッテナム)
19 谷川萌々子(バイエルン)
▽FW
11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)
9 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)
これまで主力を担ってきた海外組を中心に構成。2人が初招集となり、DF竹重杏歌理(フェイエノールト)とMF伊東珠梨(ノジマステラ神奈川相模原)が新たに名を連ねた。
なでしこジャパンは今年9月に愛知県を中心に行われるアジア競技大会に出場。また、来年6月にブラジルで行われる女子ワールドカップの出場も決まっている。
■スタッフ
▽監督
狩野倫久
▽コーチ
内田篤人
近賀ゆかり
▽GKコーチ
佐野智之
井嶋正樹
▽フィジカルコーチ
岡本隆吾
▽テクニカルスタッフ
小杉光正
見原慧
■選手
▽GK
1 山下杏也加(マンチェスター・シティ)
12 平尾知佳(グラナダ)
23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)
▽DF
4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)
2 清水梨紗(リバプール)
5 守屋都弥(ユタ・ロイヤルズ)
13 北川ひかる(エバートン)
3 南萌華(ブライトン)
22 遠藤優(ウエスト・ハム)
21 竹重杏歌理(フェイエノールト)
6 古賀塔子(トッテナム)
▽MF
20 籾木結花(エバートン)
8 清家貴子(ブライトン)
14 長谷川唯(マンチェスター・シティ)
18 林穂之香(エバートン)
10 長野風花(リバプール)
7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド)
16 伊東珠梨(ノジマステラ神奈川相模原)
15 藤野あおば(マンチェスター・シティ)
17 浜野まいか(トッテナム)
19 谷川萌々子(バイエルン)
▽FW
11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)
9 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)