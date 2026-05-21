今大会は地上波で本田節!「もう一度だけ」本田圭佑がW杯日本戦中継の解説者に決定
FIFAワールドカップを地上波中継するNHKと日本テレビが21日、元サッカー日本代表の本田圭佑(FCジュロン)が日本代表戦で解説を務めることが決まったと発表した。
本田は前回の22年カタール大会で、インターネットテレビ「ABEMA」の中継で解説を担当。アディショナルタイムが表示された際の「7分!?」と驚きを表現したことなど、自由気ままな物言いが大いに話題を集めた。
W杯グループリーグで日本代表は6月15日の初戦でオランダ、同21日の第2戦でチュニジア、同26日の第3戦でスウェーデンと対戦。初戦と第3戦はNHKが、第2戦は日テレが地上波中継することが決まっている。
本田は「戻ってきました。4年振りの解説になります。もうやらないと決めていたんですが、ワールドカップが近づくにつれて徐々に考えが変わっていく中で、もう一度だけやってみたいという気持ちになり、再びこうして、やらせて頂くことになりました。ワールドカップ期間中、宜しくお願いします!」とコメント。
なお、NHKは本田のほか、福西崇史氏、森岡隆三氏、柿谷曜一朗氏、播戸竜二氏、井原正巳氏、林陵平氏が解説者を務めると発表している。
本田は前回の22年カタール大会で、インターネットテレビ「ABEMA」の中継で解説を担当。アディショナルタイムが表示された際の「7分!?」と驚きを表現したことなど、自由気ままな物言いが大いに話題を集めた。
W杯グループリーグで日本代表は6月15日の初戦でオランダ、同21日の第2戦でチュニジア、同26日の第3戦でスウェーデンと対戦。初戦と第3戦はNHKが、第2戦は日テレが地上波中継することが決まっている。
なお、NHKは本田のほか、福西崇史氏、森岡隆三氏、柿谷曜一朗氏、播戸竜二氏、井原正巳氏、林陵平氏が解説者を務めると発表している。