日本電子材料<6855.T>が大幅高で３日ぶりに切り返している。前日までの２営業日で６３０円下落したが、きょうは一時６７０円高まで買われ１日で２日分の下げを解消。テクニカル的にも、４月以降は７５日移動平均線が強力な下値支持ラインとなっている。



半導体検査用プローブカードの専業大手で世界でも屈指のシェアを持つ。ＡＩサーバー向けＧＰＵ（画像処理半導体）とセットで搭載されるＨＢＭ（高帯域幅メモリー）の需要も急増しているが、ＨＢＭ向けプローブカードは数量・単価ともに高水準であり、同社の収益成長に大いに寄与している。したがって、直近のエヌビディア＜NVDA＞の好決算発表は同社にとっても間接的に株価の刺激材料となっている。



他方、株式需給面での思惑も取り沙汰される。１９日付で野村証券が提出した変更報告書では、同社株の買い増しが確認されたが、証券業務による保有（消費貸借契約に伴うもの）としており、これはいわゆる貸株を意味し空売りにつながるケースが多い。しかし、株価はその後いったん下押したものの、ショートスクイーズの形跡も観測される。ミニ踏み上げ的な動きによって、戻りに拍車がかかった可能性を示唆している。



出所：MINKABU PRESS