東京センチュリー<8439.T>が３日続伸となっている。同社はきょう、次世代太陽電池の開発・製造を手掛けるＰＸＰ（神奈川県相模原市）に追加出資するとともに、製品の優先供給を見据えた業務提携契約を締結したと発表。これが新たな買い手掛かりとなっているようだ。



今回の追加出資は、ＰＸＰが行う次世代太陽電池の量産化を支援するため。同社は今後、強みであるモビリティ部門と連携し、電気自動車（ＥＶ）への搭載による「移動体でのエネルギー自給自足」など新たな事業領域の開拓を推進する構えで、将来的にはＰＸＰが開発を進める「ペロブスカイト・タンデム型太陽電池」の活用も視野に入れ、両社で最適なエネルギーソリューションの創出を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS