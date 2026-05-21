　ｃｏｌｙ<4175.T>が急反発している。ウォルト・ディズニー・ジャパンが新作スマートフォンゲーム「Ｄｉｓｎｅｙ　Ｓｐａｒｋｌｉｎｋ　Ｓｔａｒｓ」（ディズニー　スパークリンク・スターズ）を発表。公開された画像に「Ｄｉｓｎｅｙ．　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｄ　ｂｙ　ｃｏｌｙ　Ｉｎｃ．」と表記されているほか、同ゲームの公式Ｘにはコリーが運営しているとあることが好感されている。

　同社は昨年１２月、２２年に開示した「大手エンターテインメント企業との取引契約締結のお知らせ」にある取引先がウォルト・ディズニー・ジャパンであると開示。ディズニーＩＰを使用したオリジナルオンラインゲームの企画・開発・運営を行うと発表しており、サービス開始予定を２７年１月期上期としていた。

出所：MINKABU PRESS