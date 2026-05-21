映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が5月22日に公開される。

参考：ルークやダース・ベイダーも登場 『マンダロリアン・アンド・グローグー』レガシー映像公開

本作は、『スター・ウォーズ』7年ぶりの劇場公開作品。舞台はダース・ベイダーの死後、帝国軍の残党がのさばり混沌としている時代。孤高の賞金稼ぎで、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐ依頼を受けるマンダロリアンと、強大なフォースを秘めていることから帝国軍の残党に狙われているグローグー、固い絆で結ばれている2人の物語が描かる。

リアルサウンド映画部では、映画の公開を記念して、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』オリジナルスウェット（Lサイズ）＆オリジナルステッカーをセットで3名様にプレゼント。応募方法は以下のとおり。

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※当選後、住所の送付が可能な方のみご応募ください。個人情報につきましては、プレゼントの発送以外には使用いたしません。※複数のお申し込みが発覚した場合､ご応募は無効とさせていただく場合がございます｡※営利目的の転売は固くお断りいたします。発見した場合は然るべき対応をとらせていただきます。

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＜応募締め切り＞5月28日（木）

（文＝リアルサウンド編集部）