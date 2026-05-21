ヘヴィメタルバンド・Ｘ−ＲＡＹなどで活躍したドラマーの高橋ロジャー和久さんが死去したことが２１日までに分かった。６４歳。ロジャーさんのＸで親族が公表した。

ロジャーさんのＸには「かねてより病気療養中だった夫・ロジャー高橋が旅立ち、本日無事に告別式を執り行いましたことをご報告いたします」と記され「静かに見送る予定でおりましたが、当日は本当にたくさんの方々が駆けつけてくださり、夫の最期を賑やかに、そして温かく彩ってくださいました。これほど多くの仲間に恵まれ、愛されていたのだと、感謝の気持ちでいっぱいです」とつづられた。ロジャーさんは２２年に肺がんであることを公表していた。

ロジャーさんの訃報に、多くのミュージシャンが追悼の投稿を行っており、ポルノグラフィティ公式Ｘは「メジャーデビュー前の音楽活動から、多大なるご尽力をいただきました。生前のご厚情に深く感謝いたしますとともに、謹んでお悔やみ申し上げます」と岡野昭仁と新藤晴一の連名で投稿。ミュージシャンの鮫島秀樹も「最高のドラマー ロジャー高橋が５月１７日に逝去されました。今日、告別式に参列してきました。安らかに、、、貴方と一緒にリズム隊できて幸せでした」、ダイアモンド☆ユカイも「ロジャーご冥福をお祈り致します。いつか向こうでロックンロール」と投稿していた。

ロジャーさんは８３年にヘヴィメタルバンド・Ｘ−ＲＡＹを結成しデビュー。野村義男、横道坊主、ポルノグラフィティ、Ｃｈａｒら、数多くのミュージシャンの作品にも参加した。