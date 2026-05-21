中尾ミエ、父親の職業を明かす「学校はいい学校に入れた」 母親は「お嬢さん育ち」
歌手の中尾ミエ（79）が、21日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。父親の職業について話すシーンがあった。
【写真】79歳とは思えない…ハリのある笑顔を見せる中尾ミエ
15歳で歌手デビューした中尾は、当時から共演している黒柳徹子とも長い付き合いだという。黒柳から「お母さまってどういう方だったの？」と聞かれると「母親は、お嬢さん育ちだったみたいですね」などと説明。思い出を聞かれ、「洋物かぶれ」「私をアメリカ人とかと結婚させたかったみたい。国際結婚とかしたら喜んだかも」などと振り返った。
続けて「家の中は朝から晩までFEN。わかるでしょ？」と振ると、黒柳は「ラジオ、わかります。ずっと聞いてました、英語で」と回答。中尾は続けて「あとジャズやなんかがずっと流れてましたから」と家庭の様子を語った。
黒柳は次に、父親について質問。中尾は「うちはずっと教科書」と、祖父の事業を父親が受け継いだことを説明。「学校やなんかに教科書を全部、卸してた」「いろんな学校に教科書を卸してたから、学校はいい学校に入れた」などと振り返った。
このほか放送では、タップダンスの練習を再開したことや、過去のドレスのリメイク、時給自足の生活へのあこがれなどを語った。
【写真】79歳とは思えない…ハリのある笑顔を見せる中尾ミエ
15歳で歌手デビューした中尾は、当時から共演している黒柳徹子とも長い付き合いだという。黒柳から「お母さまってどういう方だったの？」と聞かれると「母親は、お嬢さん育ちだったみたいですね」などと説明。思い出を聞かれ、「洋物かぶれ」「私をアメリカ人とかと結婚させたかったみたい。国際結婚とかしたら喜んだかも」などと振り返った。
黒柳は次に、父親について質問。中尾は「うちはずっと教科書」と、祖父の事業を父親が受け継いだことを説明。「学校やなんかに教科書を全部、卸してた」「いろんな学校に教科書を卸してたから、学校はいい学校に入れた」などと振り返った。
このほか放送では、タップダンスの練習を再開したことや、過去のドレスのリメイク、時給自足の生活へのあこがれなどを語った。