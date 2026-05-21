◇ナ・リーグ パドレス 0―4 ドジャース（2026年5月20日 サンディエゴ）

パドレスは20日（日本時間21日）、本拠でのドジャース戦に0―4で敗れ、2連敗で3連戦に1勝2敗と負け越した。二刀流解禁となったドジャース先発の大谷翔平投手（31）に先頭打者初球本塁打を浴びて主導権を握られ、先発の大谷から5投手の継投に5安打に封じられて零敗を喫した。

最大のチャンスは0―3で迎えた5回だった。背中を痛めたメリルに代わり守備から入った6番・ジョンソン、7番・カステラノスが大谷から連打。1死後、9番・フェルミンが四球を選び、満塁のチャンスで1番・タティスに打順が回った。しかし、タティスは初球の外角スイーパーを引っかけて遊ゴロ併殺。失った流れは戻らなかった。

パドレスの公式サイトは、試合を振り返る記事を「ドジャースとの優勝争いは始まったばかり」と題しながらも、今季の打率.239、0本塁打のタティスを「もう十分だ、叩かれてもおかしくない」と批判した。5回の場面を「満塁、3点差、マウンドには大谷――今季初本塁打を打つには絶好のチャンスだった」と表現し、まだ本塁打ゼロのタティスが「力強くボールを打っているが、たいていはグラウンドへ打ち込んでいる。引っ張る時もほぼ必ずグラウンドへ打ち込んでしまう。タティスのエアプル率（ライナーやフライの割合）は6.8%で、規定打席に達した262人の打者中254位。これは、スラップヒッターやシングルヒットを打つ打者と同レベルだ」と指摘した。

スタメン監督の「彼は毎日、原因を突き止めようとしている。スランプから抜け出そうという時は誰でも焦りがちだ」と擁護するコメントを紹介しながらも、「パドレスはタティスにもっと活躍してほしい。本塁打やフェンス直撃の豪快な二塁打が必要だ。毎回とは言わなくとも、時々は。これほど長い間、本塁打が出ていないのは理解できない」と嘆いた。