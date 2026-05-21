NHKは21日、サッカーW杯北中米大会の日本代表戦の解説に本田圭佑（39）を起用することを発表した。NHK総合で中継する初戦のオランダ戦と、第3戦のスウェーデン戦を解説する。本田は同日、同局で会見に臨み、胸中を語った。

スーツ姿で会見に臨んだ本田は「不安しかないですね。未だに何がウケたのか…。うまくやろうとかそういうことは考えないことが仕事を受けるにあたって一番いいんだろうなと思ってます」と率直な心境を語った。

同局スポーツセンターの安田哲郎チーフ・ディレクターは本田の起用理由について「選手としてW杯3大会出場で4ゴールを挙げられていて、監督業もされていて戦術眼もある。選手目線、監督目線という深みがあることに加え、親しみやすい本田節を備えておられる。W杯は、普段サッカーをあまり見ない方にもお楽しみいただける機会になるので、その魅力をお届けするには、本田さんが適任と思い、オファーさせていただいた」と説明した。

本田は10年南アフリカ大会、14年ブラジル大会、18年ロシア大会のW杯3大会に出場。前回22年カタール大会ではABEMAなどの中継で“解説者デビュー”を果たし、独自ワード満載の解説が大きな話題を呼んだ。

起業家、投資家としても活動する中、4月にはシンガポール1部ジュロンと今夏に開幕する26〜27年シーズンの契約を締結するなど、独自の路線を突き進んでいる。