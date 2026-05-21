◆女子プロゴルフツアー ブリヂストンレディス 第１日（２１日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、今季国内ツアー初出場の馬場咲希（サントリー）は２バーディー、６ボギー、１ダブルボギーで６オーバーの７８と崩した。午後組の選手がプレー中だが、１２０人中１１７位前後と出遅れた。

出だし１０番で痛恨のダブルボギー。前半で３つ落として折り返し、後半の１番から３連続ボギーをたたき、強い風と雨が舞う中でスコアを大きく落とした。「ショットが良くなかった。林から打ったり、アイアンもタイミングがずれて乗らないことが多かった。ショートゲームで何とかできたホールもあるし、ショートゲームというレベルではないホールもあった。難しかった」と振り返った。

昨年から米ツアーを主戦場とし、１年７か月ぶりの日本ツアー出場。２０２２年大会でベストアマチュアを獲得したコースで低調なプレーとなったが「天気が悪かったけど、ギャラリーの方もいっぱいついてくれた」と感謝した。予選通過がかかる２日目に向けて「今日の雰囲気をガラッと変えられるようなプレーができるように頑張ります。ギャラリーの人に『ナイスバーディー』と言ってもらえるプレーをしたい」と前を向いた。