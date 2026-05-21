【オークス・枠順確定】いざ牝馬２冠へ！ スターアニスは５枠１０番 武豊騎手のアランカールは２枠３番
◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順確定
３歳牝馬の頂点を決めるオークスの出走馬１８頭と枠順が５月２１日、確定した。
桜花賞を制し牝馬クラシック２冠を目指すスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）は、５枠１０番に決定した。
トライアルのフローラＳを完勝し、連勝で“樫の女王”の座を狙うラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）は、８枠１８番。引き続き武豊騎手とのコンビを組み、母シンハライトとの親子制覇を目指すアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は２枠３番から巻き返しを図る。
決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）
（１）ミツカネベネラ 牝３ ５５ 横山 和生
（２）レイクラシック 牝３ ５５ マイケル・ディー
（３）アランカール 牝３ ５５ 武 豊
（４）ロングトールサリー 牝３ ５５ 戸崎 圭太
（５）リアライズルミナス 牝３ ５５ 津村 明秀
（６）ロンギングセリーヌ 牝３ ５５ 石橋 脩
（７）スタニングレディ 牝３ ５５ 三浦 皇成
（８）スマートプリエール 牝３ ５５ 原 優介
（９）トリニティ 牝３ ５５ 西村 淳也
（１０）スターアニス 牝３ ５５ 松山 弘平
（１１）アメティスタ 牝３ ５５ 横山 武史
（１２）ドリームコア 牝３ ５５ クリストフ・ルメール
（１３）エンネ 牝３ ５５ 坂井 瑠星
（１４）ソルパッサーレ 牝３ ５５ 浜中 俊
（１５）アンジュドジョワ 牝３ ５５ 岩田 望来
（１６）ジュウリョクピエロ 牝３ ５５ 今村 聖奈
（１７）スウィートハピネス 牝３ ５５ 高杉 吏麒
（１８）ラフターラインズ 牝３ ５５ ダミアン・レーン
以下の４頭は抽選除外となった。ウィズクィーン、エンジョイドアスク、バースデイフライト、ロザーンジュ。