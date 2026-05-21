オークス出馬表

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◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順確定

　３歳牝馬の頂点を決めるオークスの出走馬１８頭と枠順が５月２１日、確定した。

　桜花賞を制し牝馬クラシック２冠を目指すスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）は、５枠１０番に決定した。

　トライアルのフローラＳを完勝し、連勝で“樫の女王”の座を狙うラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）は、８枠１８番。引き続き武豊騎手とのコンビを組み、母シンハライトとの親子制覇を目指すアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は２枠３番から巻き返しを図る。

　決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

　（１）ミツカネベネラ　　　牝３　５５　横山　和生

　（２）レイクラシック　　　牝３　５５　マイケル・ディー

　（３）アランカール　　　　牝３　５５　武　豊

　（４）ロングトールサリー　牝３　５５　戸崎　圭太

　（５）リアライズルミナス　牝３　５５　津村　明秀

　（６）ロンギングセリーヌ　牝３　５５　石橋　脩

　（７）スタニングレディ　　牝３　５５　三浦　皇成

　（８）スマートプリエール　牝３　５５　原　優介

　（９）トリニティ　　　　　牝３　５５　西村　淳也

（１０）スターアニス　　　　牝３　５５　松山　弘平

（１１）アメティスタ　　　　牝３　５５　横山　武史

（１２）ドリームコア　　　　牝３　５５　クリストフ・ルメール

（１３）エンネ　　　　　　　牝３　５５　坂井　瑠星

（１４）ソルパッサーレ　　　牝３　５５　浜中　俊

（１５）アンジュドジョワ　　牝３　５５　岩田　望来

（１６）ジュウリョクピエロ　牝３　５５　今村　聖奈

（１７）スウィートハピネス　牝３　５５　高杉　吏麒

（１８）ラフターラインズ　　牝３　５５　ダミアン・レーン

　以下の４頭は抽選除外となった。ウィズクィーン、エンジョイドアスク、バースデイフライト、ロザーンジュ。