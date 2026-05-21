どうやら、2人の出場が「根拠」になっているようだ。

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ある大会関係者は、21日開幕のブリヂストンレディス（千葉・袖ヶ浦CC袖ヶ浦C）が「今年限りで終わるかもしれない」という話を聞いたというのだ。

古江彩佳（25）と馬場咲希（21）は、ブリヂストンと契約しているホステスプロだが、古江が今大会に出場するのは5年ぶり。馬場はアマ時代の23年以来。今週の米ツアーは試合がないものの、古江は前週の試合を欠場して、この試合のために調整していたという。

冒頭の関係者が言う。

「だから古江は恩返しのために本気だと。1970年創設の男子のブリヂストンオープンは2021年限りで消滅したし、ブリヂストンはその前年にはテニス事業からも撤退し、確かに当時は『ゴルフはいつか？』と言われた。今年はヤマハが6月でゴルフ用品事業を終了すると発表。ヤマハレディスオープンは継続すると言ってますが、それもあと2、3年で終わると見ている者も少なくない。古江と馬場は大事な全米女子オープン（6月4日開幕）を2週間後に控えている。この時期にわざわざ帰国して出場するのは、今年が最後になるからではないかというわけです」

この大会の主催はブリヂストンと中京テレビ放送。大会運営はブリヂストンの子会社、ブリヂストンスポーツ（BS）が担当している。ブリヂストンといえば、国内のタイヤメーカー最大手。世界では、ミシュラン（フランス）と並ぶ2大メーカーだ。

2月に発表された昨年の決算をみると、売上収益（売上高）は前年比横ばいの4兆4295億円だが、当期利益は3273億円で同15%増。

BSも昨年の売上高は213億7200万円で純利益は約15億5000万円。高い利益率と自己資本比率（69％）を誇る。経営面から見れば、ツアー撤退は考えにくい。

「そもそも女子ゴルフは、取引先の接待に使う本戦前のプロアマがメインと言われている。今の女子プロはビジュアルが良いし、丁寧にアドバイスもする。ゴルフ好きのお偉方は昔以上に喜んでいます。男子プロはホスピタリティに欠けるので、プロアマも人気がない。男子プロはかつてのような人気選手がいなくなったこともあるが、ブリヂストンが男子ツアーから手を引いたのは費用対効果を考えれば当然かもしれません」（ツアー関係者）

今大会が「今年で消える」ことはなさそうだ。

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ところで女子ゴルフといえば、国内メジャーを制した河本結の振る舞いが波紋を広げている。中継解説者が思わず「ひとりでプレーしているわけではないですからね」と苦言を呈したほどだった。快挙の裏で、いったい何があったのか。●関連記事 【もっと読む】波紋広げる河本結の"自己中プレー" では、それらについて詳しく報じている。