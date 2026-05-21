韓国では、400万ウォンを超える高級ブランドのプラダ（Prada）のダウンジャケットに白い斑点が生じ、返金を求めた消費者に対し、韓国消費者院が「全額返金」の決定を下した。プラダ側が提示した返金額は購入金額の60％だった。

消費者院消費者紛争調停委員会は20日、プラダのダウンジャケットに白い斑点が生じて返金を求めた消費者の紛争調停申請事件について、このように決定したと明らかにした。

消費者Aさんは聯合ニュースに対し、該当のダウンジャケットを2023年11月、ソウルのある百貨店店舗で415万ウォン（約44万円）で購入したと伝えた。該当の製品はプラダの代表的な女性用ダウンデザインで、現在はモデルがリニューアルされた製品が470万ウォンで販売されている。

問題は製品購入後に発生した。Aさんが初めて着用した後、ダウンジャケットの各所に数十個の白い斑点が現れ、約1年間で4〜5回にわたりプラダにアフターサービス（AS）を申請したが改善されなかった。

プラダはこの過程で「原因不明」「欠陥はない」と通知し、「また問題が発生しても責任は負えない」として対応を拒否したというのがAさんの立場だった。

Aさんは補償問題を巡ってプラダと対立を続ける中、2024年1月に消費者院に審議を依頼したのに続き、昨年1月には消費者院繊維製品審議委員会に再び審議を要請した。その結果、「製品自体の品質不良による欠陥とみられ、過失責任は販売業者にあるため、消費者紛争解決基準に基づく適切な補償を勧告する」との回答を得た。

しかしプラダ側は「繊維製品審議委員会の結果は信頼できないが、円満な紛争解決のため使用期間を考慮し、購入金額の60％に当たる249万ウォンのみ返金する」と提案した。製品購入直後に白い斑点が現れるという欠陥が発生し、服をほぼ着用できなかったAさんは、プラダの提案を拒否し、消費者院紛争調停委員会に該当の事案を申請した。

紛争調停委は、Aさんが各種の努力を尽くしたにもかかわらず斑点が生じる現象が繰り返し現れた点を踏まえ、ダウンジャケットに欠陥があり、正常に製品を使用できたとは言い難いと判断しと判断し、プラダがAさんに購入金額である415万ウォンを支払うよう結論付けた。Aさんが製品を購入してから2年6カ月余り後のことだ。

ただし、プラダ側が該当の調停決定を受諾したかどうかは確認されていない。