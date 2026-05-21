“カンヌ帰り”綾瀬はるか、新型CX-5を笑顔で堪能 同郷マツダのブランドアンバサダー就任
俳優の綾瀬はるか（41）が21日、都内で行われた新型「MAZDA CX-5」発表会に登壇。新たなブランドアンバサダーの就任式を行った。
【写真】でっか…！特大任命証を授与された綾瀬はるか
綾瀬は、自身が主演を務める映画『箱の中の羊』（29日公開）がフランスで開催中の『第79回カンヌ国際映画祭』コンペティション部門に選出され、現地時間16日に出席。帰国したばかりとなるが、空旅の疲れも感じさせず、爽やかな白シャツと黒のドレープパンツを品よく着こなし登場から笑顔を見せた。
広島生まれの綾瀬は、マツダと“同郷”。「同じ広島県生まれの企業とこうしてお仕事できることがうれしいです。アンバサダーとして、マツダの魅力をさらに皆さんに知っていただけるように頑張りたいと思います」とにっこり。
就任式では、マツダの毛籠勝弘代表取締役社長兼CEOから就任証を受け取り、「マツダと一緒に皆さんの走りたいという気持ちを作れたらうれしいです」と意気込みを語った。
発表会では、綾瀬が実際にCX-5に乗り込み、快適シート、サンルーフ、大型ディスプレイ、360モニターを堪能。車内の広さに声を弾ませながらレポート。さらには新型CX-5の荷室に、綾瀬の「今年したいこと」として、キャンプ道具やペットキャリーなどを詰め込み、新型CX-5体験を楽しんでいた。
【写真】でっか…！特大任命証を授与された綾瀬はるか
綾瀬は、自身が主演を務める映画『箱の中の羊』（29日公開）がフランスで開催中の『第79回カンヌ国際映画祭』コンペティション部門に選出され、現地時間16日に出席。帰国したばかりとなるが、空旅の疲れも感じさせず、爽やかな白シャツと黒のドレープパンツを品よく着こなし登場から笑顔を見せた。
就任式では、マツダの毛籠勝弘代表取締役社長兼CEOから就任証を受け取り、「マツダと一緒に皆さんの走りたいという気持ちを作れたらうれしいです」と意気込みを語った。
発表会では、綾瀬が実際にCX-5に乗り込み、快適シート、サンルーフ、大型ディスプレイ、360モニターを堪能。車内の広さに声を弾ませながらレポート。さらには新型CX-5の荷室に、綾瀬の「今年したいこと」として、キャンプ道具やペットキャリーなどを詰め込み、新型CX-5体験を楽しんでいた。