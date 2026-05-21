女優綾瀬はるか（41）が21日、都内で、新型「MAZDA CX−5」発表会に登壇した。

マツダ創業の地である広島県出身で、ブランドアンバサダーに就任。「マツダさんは私と同じ広島生まれということで、同じ広島県の企業とお仕事できることをとてもうれしく思います」とあいさつした。「『走りたい。を、つくりたい。』という思いで車づくりをしているということで、とても共感しました。一緒に皆さんの走りたいという気持ちをつくれたらうれしいです」と話した。

この日はフルモデルチェンジしたマツダの看板モデル、新型クロスオーバーSUV「MAZDA CX−5」がお披露目され、綾瀬が出演する新CMも放映された。助手席に座ると、ノートPCほどのサイズのセンターディスプレーに「これだけ大きければ、後部座席からでもドラマや映画が楽しめそう」と感動した。

後部座席は広く、星空も楽しめるパノラマサンルーフで開放的な空間が広がる。綾瀬は「CMの中でキャンプをしていて、私もキャンプできたらいいなと思います。実家で犬を飼っていて、これだけ広いとケージも入りそうなので、ペットと一緒にお出かけもしたいですね」と今年したいことを挙げた。