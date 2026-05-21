まるで上質なカクテル。高倉健さんの定席があった五反田の老舗喫茶店が作る「オレグラッセ」と「ブランエノワール」に驚いた

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・五反田の老舗喫茶店『カフェ トゥジュール デビュテ』です。

装飾も素敵！喧騒を忘れさせる美味なるオアシス

地下へと続く階段のアプローチからしてもう漂う空気が違う。扉を開けた瞬間に俗世間からトリップ。小部屋に分かれた内装、暖炉風の装飾……フランスの田舎の家をイメージした空間は店主の秋山和広さんの夢を形にしたまさに “家”。刻々と時を重ね、今年40周年を迎える。

エイジングのコーヒー豆を使うブレンドは芳醇な旨みが印象的だ。聞けばドリップの2湯目で味が決まるそうで、長年の経験と勘でその蒸らしや抽出時間を見極めるとか。

レアチーズ600円、ブレンド700円

『カフェ トゥジュール デビュテ』（左）レアチーズ 600円 （右）ブレンド 700円 ブラジルやコロンビアなど7種を配合したブレンド。豆は老舗「コクテール堂」のエイジングコーヒー。自家製レアチーズのとろける甘み＆酸味とも最高の相性だ。内装はお客同士の目線が合わないよう配慮されている

心射貫かれたのが「オレグラッセ」と「ブランエノワール」。前者は濃厚ミルクに水出しコーヒー、後者はシェーカーで冷やしたブレンドにブランデーと生クリームの層。まるで上質なカクテルのような美味にため息が止まらない。

この素敵過ぎる空間と数々の味を愛したのは高倉健さん。小窓のあるカウンター端が定席だったそうだ。

『カフェ トゥジュール デビュテ』

五反田『カフェ トゥジュール デビュテ』

［店名］『カフェ トゥジュール デビュテ』

［住所］東京都品川区東五反田5-27-12扇寿ビル地下1階

［電話］03-3449-5491

［営業時間］12時〜20時、土は〜17時

［休日］日・祝、第1・3・5土

［交通］JR山手線ほか五反田駅東口から徒歩1分

写真／浅沼ノア、取材／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、老舗喫茶店の絶品コーヒー＆フードの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『カフェ トゥジュール デビュテ』の「ブレンド」がコレ！長年の経験と勘によって仕上がったブレンドは芳醇な旨みが印象的（5枚）