狩野新体制のなでしこジャパン、 南アフリカ戦のメンバー23名を発表！ 熊谷紗希、長谷川唯らが招集、初選出は２人
日本サッカー協会（JFA）は５月21日、国際親善試合に臨む日本女子代表のメンバーを発表した。
なでしこジャパンにとって、直近２か月は激動だった。３月の女子アジアカップで２大会ぶり３度目の優勝を果たしたが、４月２日にアジア制覇に導いたニルス・ニールセン監督が契約満了により退任。同21日からのアメリカ遠征は、狩野倫久コーチが暫定的に指揮を執り、５月14日に狩野コーチが新指揮官に就任した。
そんな新体制のもと、日本は６月６日に南アフリカ女子代表とYANMAR HANASAKA STADIUMで対戦する。
選出されたメンバーは以下のとおり。
▽GK
１ 山下杏也加(マンチェスター・シティ/イングランド)
12 平尾知佳(グラナダ/スペイン)
23 大熊 茜(INAC神戸レオネッサ)
▽DF
２ 清水梨紗(リバプール/イングランド)
３ 南 萌華(ブライトン/イングランド)
４ 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス/イングランド)
５ 守屋都弥(ユタ・ロイヤルズ/アメリカ)
６ 古賀塔子(トッテナム/イングランド)
13 北川ひかる(エバートン/イングランド)
21 竹重杏歌理(フェイエノールト/オランダ)※
22 遠藤 優(ウェストハム/イングランド)
▽MF
７ 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)
８ 清家貴子(ブライトン/イングランド)
10 長野風花(リバプール/イングランド)
14 長谷川唯(マンチェスター・シティ/イングランド)
15 藤野あおば(マンチェスター・シティ/イングランド)
16 伊東珠梨(ノジマステラ神奈川相模原)※
17 浜野まいか(トッテナム/イングランド)
18 林穂之香(エバートン/イングランド)
19 谷川萌々子(バイエルン/ドイツ)
20 籾木結花(エバートン/イングランド)
▽FW
９ 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ/アメリカ)
11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ/アメリカ)
新監督のもと、どんな戦いを見せてくれるのか。試合は15時50分キックオフ予定だ。
※＝初招集
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
なでしこジャパンにとって、直近２か月は激動だった。３月の女子アジアカップで２大会ぶり３度目の優勝を果たしたが、４月２日にアジア制覇に導いたニルス・ニールセン監督が契約満了により退任。同21日からのアメリカ遠征は、狩野倫久コーチが暫定的に指揮を執り、５月14日に狩野コーチが新指揮官に就任した。
そんな新体制のもと、日本は６月６日に南アフリカ女子代表とYANMAR HANASAKA STADIUMで対戦する。
▽GK
１ 山下杏也加(マンチェスター・シティ/イングランド)
12 平尾知佳(グラナダ/スペイン)
23 大熊 茜(INAC神戸レオネッサ)
▽DF
２ 清水梨紗(リバプール/イングランド)
３ 南 萌華(ブライトン/イングランド)
４ 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス/イングランド)
５ 守屋都弥(ユタ・ロイヤルズ/アメリカ)
６ 古賀塔子(トッテナム/イングランド)
13 北川ひかる(エバートン/イングランド)
21 竹重杏歌理(フェイエノールト/オランダ)※
22 遠藤 優(ウェストハム/イングランド)
▽MF
７ 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)
８ 清家貴子(ブライトン/イングランド)
10 長野風花(リバプール/イングランド)
14 長谷川唯(マンチェスター・シティ/イングランド)
15 藤野あおば(マンチェスター・シティ/イングランド)
16 伊東珠梨(ノジマステラ神奈川相模原)※
17 浜野まいか(トッテナム/イングランド)
18 林穂之香(エバートン/イングランド)
19 谷川萌々子(バイエルン/ドイツ)
20 籾木結花(エバートン/イングランド)
▽FW
９ 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ/アメリカ)
11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ/アメリカ)
新監督のもと、どんな戦いを見せてくれるのか。試合は15時50分キックオフ予定だ。
※＝初招集
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー